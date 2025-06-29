«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – переноса»: синоптики предупредили россиян
zmsk.mos.ru
Метеорологи предупреждают: в 2025 году летняя погода в России может сильно повлиять на планы отдыхающих. Предсказания погоды для июля и августа показывают неожиданные изменения, которые стоит учитывать при планировании отпуска.
Июль: дождливые недели на северо-западе
Как сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, июль в северо-западных регионах России будет отличаться сильными дождями. Осадки превысят обычные показатели на 50%, а в целом за месяц выпадет на 150% больше осадков. Такая погода может повлиять на комфорт отдыхающих, затруднив экскурсии и прогулки.
Москва: сухое и жаркое лето
В Москве и Подмосковье будет наблюдаться аномальная жара с дефицитом осадков. В первой половине июля стоит ожидать жаркие дни и резкие температурные колебания, что может создавать некомфортные условия для туристов и местных жителей.
Август: резкие колебания температуры по всей России
В августе метеорологи предсказывают сильные изменения погоды: жаркие дни будут чередоваться с грозами, ливнями и шквалистым ветром. В Санкт-Петербурге температура будет ниже нормы, что может стать неприятным сюрпризом для тех, кто планирует отдых в конце лета.
Как подготовиться к нестабильной погоде?
Будьте гибкими в планах, проверяйте прогнозы погоды и не забывайте про разнообразие одежды для разных условий. Возьмите с собой как летнюю, так и тёплую одежду, а также дождевик. Подготовка поможет вам избежать дискомфорта и сохранить хорошее настроение.
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