Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – переноса»: синоптики предупредили россиян

Метеорологи предупреждают: в 2025 году летняя п...

zmsk.mos.ru

Подписаться на Дзен.канал

Метеорологи предупреждают: в 2025 году летняя погода в России может сильно повлиять на планы отдыхающих. Предсказания погоды для июля и августа показывают неожиданные изменения, которые стоит учитывать при планировании отпуска.

Июль: дождливые недели на северо-западе

Как сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, июль в северо-западных регионах России будет отличаться сильными дождями. Осадки превысят обычные показатели на 50%, а в целом за месяц выпадет на 150% больше осадков. Такая погода может повлиять на комфорт отдыхающих, затруднив экскурсии и прогулки.

Москва: сухое и жаркое лето

В Москве и Подмосковье будет наблюдаться аномальная жара с дефицитом осадков. В первой половине июля стоит ожидать жаркие дни и резкие температурные колебания, что может создавать некомфортные условия для туристов и местных жителей.

Август: резкие колебания температуры по всей России

В августе метеорологи предсказывают сильные изменения погоды: жаркие дни будут чередоваться с грозами, ливнями и шквалистым ветром. В Санкт-Петербурге температура будет ниже нормы, что может стать неприятным сюрпризом для тех, кто планирует отдых в конце лета.

Как подготовиться к нестабильной погоде?

Будьте гибкими в планах, проверяйте прогнозы погоды и не забывайте про разнообразие одежды для разных условий. Возьмите с собой как летнюю, так и тёплую одежду, а также дождевик. Подготовка поможет вам избежать дискомфорта и сохранить хорошее настроение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

Лонгриды

5 часов назад

100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл День Молодёжи

из за чего могут завестись тараканы

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане с июля вырастут коммунальные тарифы на 17,5%

Интересное в Казани

3 дня назад

Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев за белоснежными наволочками

преподаватель английского в Челябинске

Новости Татарстана

10 часов назад

Минниханов вручил микроавтобус «Газель» Конгрессу татар Кировской области

Новости Татарстана

день назад

Антиваксеры в Татарстане способствуют возвращению забытых инфекций

Не у нас

11 часов назад

Священник рассказал, что делать, если покойник приходит во сне и зовёт с собой

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной
Лонгриды
5 часов назад

100 тысяч в одном парке: как в Казани прошёл День Молодёжи

Казань с размахом отметила День молодежи – 2025...

Не у нас

6 часов назад

Сеул устраивает парад в честь финала «Игры в кальмара»

Новости Казани

6 часов назад

Казань входит в топ городов для отдыха летом

Новости Татарстана

10 часов назад

Минниханов вручил микроавтобус «Газель» Конгрессу татар Кировской области

Новости Татарстана

10 часов назад

Промышленность Татарстана за год прибавила 8,6%
Дора и Мартин собирают аншлаг на концерте в Казани
Новости Казани
10 часов назад

Дора и Мартин собирают аншлаг на концерте в Казани

Новости Казани

10 часов назад

Казанский авиационный вуз возглавил специалист в области космоса

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане с июля вырастут коммунальные тарифы на 17,5%

Не у нас

10 часов назад

Что нельзя делать 29 июня, чтобы избежать несчастий
Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье