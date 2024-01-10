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Если найдут это под капотом - лишат прав: водителей ожидает внезапный сюрприз с 10 января

Если найдут это под капотом - лишат прав: водителей ожидает внезапный сюрприз с 10 января

smartik.ru

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Автолюбителям сообщили о новых проверках, которые могут привести к аннулированию водительских прав. С 10 января начнут проводить проверки содержимого двигательного отсека автомобиля. В случае обнаружения определенных компонентов под капотом, водителям грозит не только лишение прав, но и снятие автомобиля с регистрации, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты в области автомобилестроения предупреждают о возможных серьезных последствиях для владельцев автомобилей, у которых обнаружатся определенные детали под капотом. Чаще всего это происходит после аварийных ситуаций.

К примеру, водителей могут поджидать серьезные наказания, если под капотом обнаружится дым во время движения по трассе. Это явление часто происходит во время поездок за город, когда водители сталкиваются с неожиданными ЧП. В таких случаях рекомендуется обратиться в автосервис, где специалисты могут предложить замену двигателя.

Учитывая, что многие производители автозапчастей покинули рынок, автосервисы все чаще предлагают владельцам автомобилей неоригинальные запчасти. Хотя такие детали могут обеспечивать долгий срок службы, их использование также может привести к серьезным наказаниям для владельцев.

Инспекторы ГИБДД будут осуществлять проверки содержимого двигательного отсека, и в случае выявления неоригинальных запчастей, владельцев ждут неприятные последствия. Специалисты утверждают, что любые изменения в автомобиле должны быть согласованы с ГИБДД. В противном случае такие действия могут рассматриваться как незаконный тюнинг. Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 500 рублей, но повторные нарушения могут привести к лишению прав на срок до трех месяцев и снятию автомобиля с регистрации.

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