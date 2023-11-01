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Еще 1500 рублей с каждой квартиры за услуги ЖКХ: что именно подорожает

Еще 1500 рублей с каждой квартиры за услуги ЖКХ: что именно подорожает

pg13.ru

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Жителям Российской Федерации объяснили правила расчета жилищно-коммунальных услуг в трех разных ситуациях, учитывая наличие или отсутствие квартирных и общедомовых счетчиков, пишет ussurmedia.ru.

Дело в том, что на составление суммы оплаты отопления влияют установка счетчика в квартире и счетчика общедомового (это два разных прибора). На данный момент существует три варианта расчета в зависимости от наличия вышеперечисленных счетчиков (на примере тарифов города Казань):

  1. Ни первого, ни второго счетчика в домах и квартирах нет. В таком случае при расчете за квартиру площадью 35,8 кв. м сумма платежа составит около 1600 рублей;
  2. Присутствует общедомовой счетчик, но нет квартирного. Здесь за квартиру 35,8 кв.м в доме 5 000 кв. м платеж составит примерно 1 034, 25 рубля;
  3. Во всем доме и в квартире есть счетчики. Сумма платежа за квартиру с показаниями 2 Гкал составит 4 227,93 рубля.

Таким образом, на сумму платежей за ЖКУ влияет много факторов, к которым относятся вид дома, наличие или отсутствие счетчиков и тарифы. Гражданам России следует принимать к сведению все пункты расчетов из полученных квитанций - это поможет лучше планировать расходы на ЖКХ, потому что с ноября 2023 года плата за тепло повысится по всей России ввиду повышения тарифов из-за наступающих холодов.

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