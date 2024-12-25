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Энергетики из «Ставэлектросеть» устроили самый «жаркий» корпоратив в России: наказание не заставило себя ждать

В Ставропольском крае разразился скандал вокруг...

stav-geo.ru

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В Ставропольском крае разгорелся серьезный скандал после того, как в сеть попали кадры с корпоративной вечеринки сотрудников компании «Ставэлектросеть», состоявшейся 20 декабря.

Вечеринка, приуроченная к Дню энергетика, омрачилась не только экстравагантным поведением, включая участие стриптизерш, но и серьезными последствиями для руководства.

Хроника событий

Корпоратив в местном ресторане собрал десятки сотрудников, включая высокопоставленных руководителей. На одном из видео видно, как стриптизерша сидит на голове у 48-летнего Дмитрия С., начальника производственно-технической службы, что вызвало широкий общественный резонанс и бурное обсуждение.

Общественная реакция и увольнения

Обнародование видео с мероприятия совпало с отключением электроэнергии в 1,5 тысячи квартир, что только усилило негативную реакцию общественности. В ответ на скандал генеральный директор «Ставэлектросети» Сергей Крынин объявил об увольнении Сергея Кайшева, директора филиала в Минеральных Водах.

Защита и оправдания руководства

Сергей Кайшев утверждал, что стриптиз не планировался как часть программы, и предположил, что появление стриптизерши могло быть подставой со стороны конкурентов или недоброжелателей. Дмитрий Степнов, участвовавший в вечеринке, подтвердил, что мероприятие финансировалось головным предприятием, но наличие стриптизерши осталось неразгаданной загадкой.

Анализ и последствия

Скандал в «Ставэлектросеть» поднял вопросы о корпоративной культуре и ответственности руководства за действия, которые могут негативно сказаться на репутации компании. Этот случай иллюстрирует важность соблюдения этических норм и корпоративной ответственности, особенно в крупных организациях с высокой социальной значимостью.

Этот случай станет напоминанием для других компаний о необходимости строгого контроля за проведением мероприятий и поведением сотрудников, чтобы избежать аналогичных проблем и сохранить доверие общества.

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