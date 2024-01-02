Дыхание Арктики накроет территорию России в январе: синоптики рассказали чего ждать

Согласно прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева, погода в январе 2024 году будет капризной и неустойчивой, передает новостной портал realnoevremya.ru.

Уже первого января жителям Татарстана нужно приготовиться к наступлению настоящей российской зимы: столбики термометров будут демонстрировать не выше минус 10 градусов, а затем и вовсе начнут понижаться. Такая погода обусловлена влиянием североатлантического циклона.

После выходных температура воздуха днем будет составлять до 15 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться от минус 22 до минус 26 градусов.

Вместе с тем сильных осадков в течение января не ожидается, синоптики прогнозируют только слабый снег.