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· 16+ · Полина Модестова

«Думала о том, что уже не справлюсь»: как я похудела на 20 кг за 5 месяцев

Год за годом, начиная каждый новый январь с обе...

funik.ru

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Год за годом, начиная каждый новый январь с обещаний похудеть, я всегда возвращалась к своим старым привычкам, пока однажды не обнаружила, что моё состояние близко к предожирению. Всё изменилось, когда я решила дать себе ещё один шанс.

Моё путешествие началось с осознания того, что короткие поездки на автобусе вместо пешеходных прогулок и усталость от простого подъёма по лестнице — явные знаки проблем со здоровьем. Весы показали 75 кг при росте 162 см. Это стало моим поворотным моментом.

Новый подход к похудению

Я перестала искать чудо-диеты, которые обещали быстрые результаты. Вместо этого я сосредоточилась на долгосрочных изменениях в своем питании и добавила физические упражнения. Поставив цель похудеть до 60 кг, я разделила эту задачу на три этапа, каждый из которых завершался небольшим вознаграждением — новой одеждой, которая подчеркивала мои изменения.

Мотивацию поддерживали истории успеха других людей, а также постепенное внедрение новых привычек. Я инвестировала в умные весы и кухонные приборы, чтобы точно отслеживать свой прогресс и калорийность употребляемых продуктов. В итоге мои усилия обошлись мне в 32 326 рублей, но результаты того стоили: минус 20 кг за пять месяцев, улучшение общего состояния здоровья и новый взгляд на свой образ жизни.

От диеты к сбалансированному питанию

Первоначально я пробовала строгую диету Усамы Хамдия, но строгие ограничения и монотонность питания быстро подорвали моё здоровье. Поэтому я перешла на сбалансированное питание, рассчитывая свою норму калорий и баланс белков, жиров и углеводов. Это позволило мне есть разнообразно и в то же время снижать вес без стресса для организма.

Физическая активность как новая норма

Я также начала регулярно посещать фитнес-клуб, что стало важной частью моего распорядка. От кардио тренировок и растяжки до силовых упражнений — активность помогла мне не только сбросить вес, но и укрепить мышцы, улучшить тонус кожи и повысить общую выносливость.

Итоги и уроки

Мой путь к похудению доказал, что нет единственно правильного способа изменить фигуру. Важно найти то, что работает именно для вас, и делать выбор в пользу здоровья каждый день. Сейчас, поддерживая свой новый вес 55 кг, я продолжаю заниматься спортом и следить за питанием, но уже без строгих ограничений.

Этот опыт изменил не только моё тело, но и моё отношение к жизни: я стала более активной, счастливой и уверенной в своих силах.

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