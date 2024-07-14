Дожди с грозами, град с 15 июля: ветер до 20 м\с сшибает с ног, реки выйдут из берегов — опубликован прогноз от Гидрометцентра

В предстоящие дни по всей России ожидается изменчивая погода, влияющая на множество регионов от Северного Кавказа до Дальнего Востока. По данным Гидрометцентра, следует ожидать значительных погодных изменений, которые могут привести к различным экстремальным условиям.



Северный Кавказ уже столкнулся с интенсивными осадками, включая сильные дожди, грозы и град с 15 июля. Ветер здесь достигал скоростей 15-20 м/с, что увеличивает риск наводнений и селевых потоков в горных районах. Ожидается, что такие условия сохранятся на протяжении следующей недели.



Южные районы Уральского федерального округа также ожидает нестабильная погода с продолжительными осадками на протяжении всей недели.



Дальний Восток будет испытывать погодное влияние циклона, пришедшего из Восточного Китая. Прогнозируется, что с ним придут обильные осадки на протяжении всей недели, что может вызвать значительные погодные нарушения.В то время как в некоторых регионах ожидается непогода, большая часть Центральной России, Центральное Черноземье, а также южные регионы, включая Ростовскую область и Краснодарский край, испытают высокие температуры до 40 градусов Цельсия.Рекомендуется всем жителям подготовиться к предстоящим погодным условиям: оставаться гидратированными, избегать длительного пребывания на улице в жару и внимательно следить за метеорологическими обновлениями, чтобы быть готовыми к любым изменениям погоды.