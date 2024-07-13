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Дожди с грозами, град с 12 июля: ветер до 20 м\с сносит с ног, реки выйдут из берегов — новый прогноз от Гидрометцентра

С начала июля регион Северного Кавказа столкнулся с сильными осадками, включая грозы и град, а скорость ветра местами достигает 15-20 метров в секунду

toptver.ru

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По последним данным Гидрометцентра, в ближайшие дни большинство регионов России ожидает динамичная погодная ситуация. Жители страны столкнутся с серьезными испытаниями, включая экстремальные осадки и жару.

С начала июля регион Северного Кавказа столкнулся с сильными осадками, включая грозы и град, а скорость ветра местами достигает 15-20 метров в секунду. Прогнозируется, что такие погодные условия сохранятся, что может вызвать повышение уровня воды в реках и потенциальный сход селей в горных областях. Похожая ситуация наблюдается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области, где ожидается длительные осадки на протяжении всей предстоящей недели.

Циклон из Восточного Китая достигнет Дальнего Востока России, затронув такие территории, как Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин и восточные районы Якутии. Прогнозируется, что дожди и порывистый ветер будут продолжаться в этом регионе на протяжении всей следующей недели, создавая риск серьезных затоплений и проблем с инфраструктурой.


В то время как некоторые регионы борются с дождями и штормами, в большинстве территорий России сохранится высокая температура. В Центральной России до 14 июля прогнозируется сухая и жаркая погода с температурой в районе 27-32 градусов. Центральное Черноземье, Ростовская область, регионы вдоль нижнего течения Волги, а также Краснодарский край и Крым могут ожидать температуру до 34-39 градусов, местами доходящую до 40 градусов.

Жителям регионов, ожидающих сильные осадки, рекомендуется оставаться настороже и следить за обновлениями погоды, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций. Тем, кто проживает в областях с высокими температурами, следует принимать меры предосторожности для предотвращения перегрева и обезвоживания.

Погодные условия в России этим летом показывают значительные контрасты, подчеркивающие необходимость готовности и предусмотрительности среди граждан в различных уголках страны.

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