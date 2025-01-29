Дождались. Такую сумму начислят всем без исключения пенсионерам с 3 февраля

С февраля 2025 года российские пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты благодаря повышению прожиточного минимума.

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что новые минимальные размеры пенсий затронут как работающих, так и неработающих граждан преклонного возраста.

Рост прожиточного минимума

С 1 января 2025 года в России изменился уровень прожиточного минимума. На федеральном уровне он теперь составляет 15 250 рублей, а в некоторых регионах значительно превышает эту сумму. Например, на Чукотке прожиточный минимум достиг отметки свыше 30 тысяч рублей.

Социальные доплаты и индексация

Для пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума предусмотрены дополнительные меры поддержки. Сначала им начислят социальную доплату до уровня минимума, а затем проведут индексацию для страховых пенсий.

«Эти изменения касаются как работающих пенсионеров, так и тех, кто вышел на заслуженный отдых», — отметил эксперт.

Начало выплат

Уже с февраля пенсионеры начнут получать обновленные суммы пенсий. Пересчёт будет включать все нововведения, что гарантирует увеличение выплат.

Основные изменения:

Повышение минимальных пенсионных выплат с февраля 2025 года.

Федеральный прожиточный минимум увеличен до 15 250 рублей, в некоторых регионах он значительно выше.

Пенсионерам с доходом ниже минимума предусмотрены социальные доплаты.

Выплаты затрагивают как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Повышение минимальных пенсий — долгожданная мера, которая поможет пожилым людям чувствовать себя увереннее. Рост прожиточного минимума и связанные с ним изменения направлены на улучшение качества жизни пенсионеров.

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