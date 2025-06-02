Дождались, наконец-то! России спрогнозировали скорую дефляцию и резкое снижение ключевой ставки

На ближайшем заседании 6 июня Банк России может пойти на первое за полгода снижение ключевой ставки.

Однако среди экспертов консенсуса нет: 10 из 30 аналитиков, опрошенных РБК, допускают снижение — от аккуратных 25 б.п. до резкого шага на 200 б.п. (до 19%). Но большинство (20 из 30) считают: регулятор сохранит ставку на уровне 21%, ограничившись более мягкой риторикой.

Почему ЦБ может снизить ставку уже сейчас

Главный довод — устойчивое замедление инфляции и охлаждение экономики. По последним данным, ВВП в I квартале 2025 года снизился на 1% после роста в конце 2024 года, инфляция — и общая, и базовая — продолжает замедляться, а потребительские цены в апреле росли на 6,2% (против 7% в марте). Экономисты, такие как Евгений Горюнов и Егор Сусин, считают: цикл смягчения уже должен был начаться.

Минфин и ряд крупных игроков, включая главу ВТБ Андрея Костина, также допускают снижение. Ставку в 19% прогнозируют, например, в «Т-Инвестициях» и TrueValue.

При этом инфляционные ожидания населения пока остаются высокими — около 13%. На этом настаивает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, указывая, что без эффекта курса инфляция все еще держится у 10%.

Что сдерживает ЦБ от смягчения политики

Риски ускорения инфляции на фоне летней индексации тарифов ЖКХ.

Рост дефицита бюджета — он почти утроится в 2025 году, согласно последним поправкам.

Инфляционные ожидания и эффект «заморозков» на урожай, как отмечают в «Финаме».

А также структурная инфляция в секторе услуг (до 16% в годовом выражении).

Чего ждать от заседания

Сценарий, при котором ставка останется на уровне 21%, но с изменением риторики ЦБ, считают базовым большинство аналитиков. Регулятор, скорее всего, даст понять, что может начать цикл снижения уже в июле. Слова, подобные «все больше факторов указывают на возможность снижения», будут восприняты рынком как сигнал.

Ставка на уровне 21% держится с октября 2023 года — это максимум с 2014 года. В последние месяцы усиливаются сигналы охлаждения экономики, а рубль укрепляется, создавая условия для дезинфляции. Однако ЦБ, по мнению ряда экспертов, предпочтет подстраховаться.

