Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

По данным портала progorod43, некоторые предметы, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, могут оказывать негативное влияние на наше здоровье и самочувствие.

Например, антипригарная посуда, при нагревании, может выделять вредные вещества, такие как тефлон, которые могут быть опасны для здоровья.

Очистители и освежители воздуха содержат химические соединения, такие как формальдегид и ЛОС, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и другие проблемы при длительном вдыхании.

Нафталин, обычно используемый как средство от насекомых, может быть вредным для здоровья, вызывая отравление и повышая риск развития рака, а его испарения могут вызвать неприятные симптомы.

Игрушки из пластика могут содержать токсичные вещества, которые при контакте с кожей или проглатывании могут вызывать различные заболевания, особенно у детей.

Увлажнители воздуха могут накапливать вредные минералы в легких, что особенно опасно для маленьких детей и может вызывать проблемы со здоровьем.