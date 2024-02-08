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· Ульяна Сенько

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

Домашние вампирята: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

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По данным портала progorod43, некоторые предметы, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, могут оказывать негативное влияние на наше здоровье и самочувствие.

Например, антипригарная посуда, при нагревании, может выделять вредные вещества, такие как тефлон, которые могут быть опасны для здоровья.

Очистители и освежители воздуха содержат химические соединения, такие как формальдегид и ЛОС, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и другие проблемы при длительном вдыхании.

Нафталин, обычно используемый как средство от насекомых, может быть вредным для здоровья, вызывая отравление и повышая риск развития рака, а его испарения могут вызвать неприятные симптомы.

Игрушки из пластика могут содержать токсичные вещества, которые при контакте с кожей или проглатывании могут вызывать различные заболевания, особенно у детей.

Увлажнители воздуха могут накапливать вредные минералы в легких, что особенно опасно для маленьких детей и может вызывать проблемы со здоровьем.

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