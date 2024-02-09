До 70 и младше: стало известно, кого Минобороны хочет мобилизовывать на СВО

Министерство обороны Российской Федерации предложило ввести унифицированный возрастной порог для всех контрактников, которые претендуют на службу в случае масштабного призыва военнообязанных запаса. Согласно данному предложению, максимальный возраст будет составлять 70 лет для старших офицеров и 65 лет для остальных контрактников. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

В пояснительно записке, приложенной к предложению, объясняется, в настоящее время в России отсутствуют четкие нормы, определяющие верхний возрастной предел для мобилизации, военного положения и военной службы в период военного времени для военнослужащих, заключивших контракт до 24 июня 2023 года.

По мнению представителей Минобороны, принятие законопроекта позволит поддерживать необходимый численный состав вооруженных сил в случае проведения специальных военных операций на Украине, не ущемляя боеготовность и боеспособность ВС России. Действие законопроекта будет распространяться на правовые отношения с 24 февраля 2022 года.

В настоящее время в законодательстве РФ уже установлены возрастные ограничения для различных воинских званий, однако закон позволяет заключать новые контракты на военную службу по достижении возрастной границы. Однако исключение составляют лишь высшие командные должности, для которых верхний возрастной предел устанавливается Верховным Главнокомандующим.