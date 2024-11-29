Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Для того, чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

Идеальные котлеты — это не просто блюдо, а наст...

coffmachines.ru

Подписаться в Telegram

Идеальные котлеты — это не просто блюдо, а настоящее искусство. Они должны быть мягкими, сочными и буквально таять во рту. Многие хозяйки знают десятки рецептов, но редко кто раскрывает свои кулинарные секреты.

Мне повезло: моя бабушка, мастер по части домашних рецептов, однажды поделилась своим трюком. И теперь я готовлю котлеты только так!

В чем секрет?

Главный секрет сочных и мягких котлет — это не только правильный выбор фарша, но и добавление одного особенного ингредиента. Нет, это не сливки или манка, как многие могут подумать. Бабушкин секрет — тертый сырой картофель.

Почему картофель?

Сырой картофель, натертый на мелкой терке, делает фарш более воздушным, сохраняя его сочность. Крахмал в картофеле действует как естественный «склеивающий» компонент, удерживая соки внутри котлеты. Кроме того, картофель придает блюду мягкость и легкий сливочный вкус.

Как это работает?

Процесс добавления картофеля прост:

  1. Подготовьте фарш. Лучше всего использовать смесь из говядины и свинины, но можно взять куриный или даже индюшачий фарш.
  2. Натрите картофель. Одной средней картофелины достаточно на 500 граммов фарша.
  3. Отожмите лишнюю влагу. Но не переусердствуйте: немного сока сохранит сочность.
  4. Добавьте остальные ингредиенты. Лук, чеснок, соль, перец и, конечно, яйцо для связки.
  5. Дополнительные бабушкины советы
  6. Замочите хлеб в молоке. Вместо сухарей для панировки добавьте размоченный в молоке хлеб — он сделает котлеты ещё нежнее.
  7. Используйте луковый сок. Если вы не любите кусочки лука, выдавите из него сок и добавьте его в фарш.
  8. Обжаривайте на сильном огне. Это позволяет получить аппетитную корочку, сохранив сок внутри.

Результат: котлеты, которые тают во рту

После того как я попробовала бабушкин метод, другие рецепты просто отошли на второй план. Эти котлеты идеально сочетаются с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или даже овощами. А главное — они нравятся всем, от мала до велика.

Теперь каждая моя порция котлет — это не просто вкусное блюдо, а семейное наследие, которым я горжусь. Попробуйте и вы — ваши близкие будут в восторге!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В КНИТУ-КАИ прокомментировали гибель 17-летнего подростка в общежитии в Казани

Важное в РТ

20 часов назад

В Татарстане детские карты Сбера теперь можно заказать с доставкой

ctnrf jn nfhfrfyjd ecnfyjdrf cfyrn gtnthehu

Новости Татарстана

день назад

Профессор КФУ рассказал, завалят ли московские снегопады Татарстан

Важное в РТ

3 дня назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

транспортировка телевизоров в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ не поддержал запрет брать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Новости Казани

17 часов назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана призвал людей не геройствовать

Новости Казани

19 часов назад

Казанцы могли похитить 8 миллионов рублей у участника СВО из Чечни

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Казани

23 минуты назад

14 казанцев высказались против строительства канатной дороги «Аэромост»

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» для бизнеса

Новости Татарстана

43 минуты назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже

Новости Казани

2 часа назад

Людей зажало в машине в результате ДТП на трассе Зеленодольск — Казань
Студент политехнического колледжа умер на физку...
Новости Татарстана
5 часов назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы на прилет и вылет

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ограничено движение на Оренбургский проезд

Новости Казани

5 часов назад

Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы
Важное в РТ
6 дней назад

Более 1,2 млн жителей Татарстана пользуются СберСпасибо