Для того, чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

Идеальные котлеты — это не просто блюдо, а настоящее искусство. Они должны быть мягкими, сочными и буквально таять во рту. Многие хозяйки знают десятки рецептов, но редко кто раскрывает свои кулинарные секреты.

Мне повезло: моя бабушка, мастер по части домашних рецептов, однажды поделилась своим трюком. И теперь я готовлю котлеты только так!

В чем секрет?

Главный секрет сочных и мягких котлет — это не только правильный выбор фарша, но и добавление одного особенного ингредиента. Нет, это не сливки или манка, как многие могут подумать. Бабушкин секрет — тертый сырой картофель.

Почему картофель?

Сырой картофель, натертый на мелкой терке, делает фарш более воздушным, сохраняя его сочность. Крахмал в картофеле действует как естественный «склеивающий» компонент, удерживая соки внутри котлеты. Кроме того, картофель придает блюду мягкость и легкий сливочный вкус.

Как это работает?

Процесс добавления картофеля прост:

Подготовьте фарш. Лучше всего использовать смесь из говядины и свинины, но можно взять куриный или даже индюшачий фарш. Натрите картофель. Одной средней картофелины достаточно на 500 граммов фарша. Отожмите лишнюю влагу. Но не переусердствуйте: немного сока сохранит сочность. Добавьте остальные ингредиенты. Лук, чеснок, соль, перец и, конечно, яйцо для связки. Дополнительные бабушкины советы Замочите хлеб в молоке. Вместо сухарей для панировки добавьте размоченный в молоке хлеб — он сделает котлеты ещё нежнее. Используйте луковый сок. Если вы не любите кусочки лука, выдавите из него сок и добавьте его в фарш. Обжаривайте на сильном огне. Это позволяет получить аппетитную корочку, сохранив сок внутри.

Результат: котлеты, которые тают во рту

После того как я попробовала бабушкин метод, другие рецепты просто отошли на второй план. Эти котлеты идеально сочетаются с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или даже овощами. А главное — они нравятся всем, от мала до велика.

Теперь каждая моя порция котлет — это не просто вкусное блюдо, а семейное наследие, которым я горжусь. Попробуйте и вы — ваши близкие будут в восторге!

