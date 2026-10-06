Казанская детская больница №1 получила имя первого главврача

Детская городская больница №1 в Казани теперь носит имя Мэрвэр Шакуровны Уразаевой. Соответствующее постановление опубликовал Кабмин Татарстана.

Полное название учреждения звучит так: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница №1 имени М.Ш. Уразаевой» города Казани. Министерству здравоохранения республики предстоит внести изменения в устав больницы — на это отведено 60 дней.

Мэрвэр Уразаева стояла у истоков этого медицинского учреждения, став его первым главным врачом. Она много сделала для борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, участвовала в создании стационара детской городской больницы, занималась продвижением здорового образа жизни среди населения. В 2022 году на здании больницы появилась мемориальная доска в ее честь.

Отдельная тема — судьба нового здания детской горбольницы №1. Летом заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев рассказывал о ситуации со стройкой. А в ноябре 2025 года появилась информация, что проект заморожен: федеральной поддержки он так и не получил.