Новости Казани

Икону целителя Пантелеимона привезут в Казанский собор 16 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 16 по 18 октября в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери верующие смогут помолиться перед чудотворной иконой святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии. Святыню привезут из храма села Большое Фролово Буинского района республики.

Все эти дни перед образом будут совершать молебные пения, посвященные святому целителю и чудотворцу. Помолиться приглашают прихожан казанских храмов, а также паломников и гостей города.

17 октября в столице Татарстана отметят День Собора Казанских святых. Праздник посвящен памяти святых, внесших вклад в распространение православия в Поволжье, а его дата связана с днем обретения мощей святителей Гурия Казанского и Варсонофия Тверского. В ноябре в Казани также пройдет XXV Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи».

История святыни уходит в середину XIX века: икону привезли в Большое Фролово из Русского Пантелеимонова монастыря на святой горе Афон в 1853 году. Спустя восемь лет к сельскому храму пристроили отдельный придел, освященный во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.

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