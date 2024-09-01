В России активно обсуждаются слухи о возможной новой волне мобилизации. Однако, несмотря на напряженную обстановку в регионе, включая недавние события в Курской области, официальные лица России категорически отрицают подобные планы на сентябрь 2024 года.

Противоречивые мнения и официальная позиция

Дискуссии о мобилизации усилились после того, как Госдума провела ряд заседаний, на которых депутаты высказывались как в поддержку, так и против дополнительного призыва. Депутат Алексей Журавлёв утверждает о необходимости подготовки мобилизационного резерва для противостояния Западу, в то время как его коллега Виктор Соболев опровергает вероятность мобилизации в ближайшее время.

Министр обороны России Андрей Белоусов также заявил на закрытом собрании, что масштабная мобилизация, аналогичная той, что проходила осенью 2022 года, не предвидится. Вместо этого ведется планомерный набор в воинские части через контрактную службу.

Заявления Президента и оборонного ведомства

Президент Владимир Путин в начале июня высказался о том, что дополнительная мобилизация не требуется благодаря успешной тактике и наличию достаточного числа бойцов. Он подчеркнул, что текущий состав вооруженных сил России полностью справляется с задачами на украинском направлении.

Мнения западных аналитиков

Несмотря на отсутствие официальных планов на проведение мобилизации, западные СМИ, такие как The New York Times, и некоторые разведывательные службы предполагают возможное объявление о мобилизации к концу года. Они рассматривают это как возможный ответ на усиление военных действий.

Разоблачение фейков

Важно отметить, что многие сообщения о предстоящей мобилизации оказались не более чем информационными вбросами. К примеру, канал "Кремлевская табакерка" был уличен в распространении недостоверной информации после того, как его администратор случайно опубликовал сообщение на украинском языке, пишет mosaica.ru.

В целом, текущая ситуация показывает, что власти России нацелены на стабилизацию военной обстановки без дополнительного призыва граждан на военную службу. Официальные лица уверены в достаточности и эффективности действующего состава войск для выполнения поставленных задач.