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Держи карман шире: более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля в РФ

Держи карман шире: более 40 выплат проиндексируют с 1 февраля в РФ

ptoday.ru

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Гражданам Российской Федерации сообщают, что с 1 февраля текущего года в стране будут увеличены суммы 40 видов выплат, пособий и компенсаций, передает tatar-inform.ru.

Планируется проиндексировать более сорока разных видов выплат, компенсаций и пособий на 7,4 %, к которым относятся материнский капитал, единое пособие при рождении детей, пособие по уходу за ребенком, выплата ветеранам, страховая выплата и другие меры социальной государственной поддержки.

Отмечается, что повышение размеров социальных выплат на 7,4% затронет более 20 миллионов граждан российского государства.

Прежде представители Социального фонда Республики Татарстан сообщали, что с февраля текущего года будет повышено пособие по уходу за ребенком, которое будет выплачиваться как работающим так и неработающим родителям, находящимся в декретном отпуске.

Напомним, что с 1 января в Российской Федерации была увеличена страховая выплата по возрасту на 7,5 процента для неработающих пенсионеров. Также в текущем году с 1 апреля будут повышены социальные пенсии на 7,5%, а с 1 октября 2024 года на 4,5 процента возраст военные пенсии.

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