Дэниэл Рэдклифф поделился историей своей первой встречи с Мэгги Смит

Дэниэл Рэдклифф, звезда культовой серии фильмов «Гарри Поттер», поделился своими воспоминаниями о первой встрече с легендарной актрисой Мэгги Смит. Эта встреча, произошедшая когда Рэдклиффу было всего девять лет, оставила неизгладимое впечатление на начинающего актера.

Первая встреча будущих звезд «Гарри Поттера»

Первое знакомство Рэдклиффа с Смит состоялось на съемках фильма «Дэвид Копперфилд», который стал дебютной работой для Рэдклиффа. На тот момент маленький актер едва ли осознавал масштаб личности, с которой предстояло работать. Однако его родители были в восторге от того, что их сын имеет возможность сниматься с такой именитой актрисой.

Нервы и поддержка на съемочной площадке

Рэдклифф признался, что очень нервничал перед первыми съемками с Мэгги Смит. Однако актриса смогла его успокоить своим спокойствием и доброжелательностью, что помогло молодому актеру справиться с волнением. Их взаимодействие на площадке помогло Рэдклиффу не только в профессиональном росте, но и придало уверенности в своих силах.

Воссоединение в «Гарри Поттере» и взаимное уважение

Позже, когда оба актера вновь встретились на съемках «Гарри Поттера», Рэдклифф уже был лучше подготовлен к работе с такой звездой, как Смит. Он вспоминает, как обращался к ней, спрашивая, следует ли называть ее "дамой", на что Смит рассмеялась и отмахнулась от такой формальности.

Особенности характера Мэгги Смит

По словам Рэдклиффа, Мэгги Смит обладала не только талантом к актерству, но и уникальными личными качествами. Ее ум и острый язык делали общение с ней захватывающим и интригующим. Рэдклифф подчеркнул, что Смит могла одновременно пугать и очаровывать, и была известна своим чувством юмора среди коллег по цеху, пишет kino.mail.ru.