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«Денег нет, но вы держитесь»: стало известно, что в январе пенсий не будет

«Денег нет, но вы держитесь»: стало известно, что в январе пенсий не будет

9111.ru

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Российским пенсионерам сообщили, что график начисления страховых выплат по возрасту изменился, сообщает progorodsamara.

Правительство Российской Федерации приняло решение, что выплата, положенная пенсионерам за январь, придет раньше. А именно в период с 25 по 29 декабря 2023 года, так как в первую неделю января никакие организации, которые распределяют и начисляют пенсии не будут работать в связи с десятидневными праздничными выходными.

Добавим, что вторая пенсия, которая придет в конце декабря, будет больше предыдущей, потому что страховые выплаты по возрасту с начала 2024 года будут проиндексированы на 7,5%.

В наступающем году прожиточный минимум для пенсионеров повыситься до 13 290 рублей, в текущем же году он составляет 12 363 рубля.

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