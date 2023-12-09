«Денег нет, но вы держитесь»: стало известно, что в январе пенсий не будет

Российским пенсионерам сообщили, что график начисления страховых выплат по возрасту изменился, сообщает progorodsamara.

Правительство Российской Федерации приняло решение, что выплата, положенная пенсионерам за январь, придет раньше. А именно в период с 25 по 29 декабря 2023 года, так как в первую неделю января никакие организации, которые распределяют и начисляют пенсии не будут работать в связи с десятидневными праздничными выходными.

Добавим, что вторая пенсия, которая придет в конце декабря, будет больше предыдущей, потому что страховые выплаты по возрасту с начала 2024 года будут проиндексированы на 7,5%.

В наступающем году прожиточный минимум для пенсионеров повыситься до 13 290 рублей, в текущем же году он составляет 12 363 рубля.