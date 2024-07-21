Демобилизуют 150 тысяч бойцов к осени: СМИ говорят о возможной ротации в зоне СВО

Информация, поступившая из Telegram-канала Win/Win, указывает на то, что Министерство обороны России активно разрабатывает стратегии для осуществления осенней ротации войск, а также мобилизации и демобилизации в 2024 году. По предварительным данным, планируется предоставление отпусков примерно для 200 тысяч военнослужащих, а еще 150 тысяч предполагается переместить в статус резервистов. Ожидается, что официальные уведомления о данных планах будут опубликованы в скором времени. Тем не менее, на данный момент Министерство обороны не высказывалось официально относительно этих предположений.

По данным другого источника, Telegram-канала "ТРОЙКА", возможная новая волна мобилизации может быть связана с действиями НАТО. Отмечается, что альянс нацелен на продолжение СВО, что может потребовать дополнительных мобилизационных мер со стороны России. Канал подчеркивает важность разработки и усиления военных технологий, таких как связь, РЭБ (радиоэлектронная борьба), а также средства наблюдения и поражения, чтобы повысить эффективность ведения ближнего боя.

Политолог Роман Алехин предостерегает от веры в слухи и недостоверные сообщения, которые могут распространяться для создания напряженности среди населения. Он подчеркивает, что многие из таких сообщений являются спекуляциями, и рекомендует ориентироваться на официальные источники информации.

Алехин также высказал мнение, что полная демобилизация в текущих условиях маловероятна из-за стабилизации фронтов и необходимости поддержания численности войск. Он утверждает, что качество командования и подготовка новых мобилизованных бойцов должны быть приоритетами перед дополнительной мобилизацией.

В текущей ситуации кажется, что власти и военное руководство взвешивают все за и против перед принятием решений о новой мобилизационной волне. Пока же гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями и не поддаваться панике на основании непроверенных данных, передает news.ru.