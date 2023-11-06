Новости России
· Ульяна Сенько

Декабрь и январь будут сумасшедшими: синоптики рассказали, к чему готовиться

Декабрь и январь будут сумасшедшими: синоптики рассказали, к чему готовиться

stylishbag.ru

Подписаться в Telegram

Метеорологи сообщили, что во многих регионах России в начале зимы ожидаются климатические аномалии: зима будет необычно теплой, с отклонением температуры выше нормы. Это связано с явлением Эль-Ниньо, которое проявит себя в мировом океане и повлияет на климат во всех регионах России, пишет PRIMPRESS.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в декабре будет на 2 градуса, а в январе на 2-3 градуса выше климатической нормы. Возможны периоды оттепели, а в середине зимы может идти дождь или мокрый снег вместо обычных снегопадов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил тех, кто получает пенсию на банковскую карту

Лонгриды

день назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

заказать обратный звонок борьба с тараканами

Новости Казани

день назад

Ещё 550 млн рублей выделят на строительство второй ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Женский форум: раскрываем секреты, о которых вы не знали

монтаж шинопровода для трековых светильников цена в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Новости Татарстана

22 часа назад

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность

Новости Казани

3 часа назад

Три диких кабана погибли в ДТП под Казанью
Лонгриды
день назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Казани

40 минут назад

В Казани на полтора месяца ограничили движение по 2-й Туринской

Новости Казани

3 часа назад

Три диких кабана погибли в ДТП под Казанью

Новости Казани

3 часа назад

В Казани водитель сбил мужчину на самокате и скрылся

Новости Казани

6 часов назад

В Казани молодой парень выпал из окна на крышу пристроя
В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой
Новости Казани
35 минут назад

В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на праздничную иллюминацию потратят 1,6 миллиона рублей для двух районов

Новости Татарстана

22 часа назад

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность
Паб "Дублин" в Казани: история, традиции и магнетизм, собирающие гостей со всей страны
Интересное в Казани
6 дней назад

Паб "Дублин" в Казани: история, традиции и магнетизм, собирающие гостей со всей страны