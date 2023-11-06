Декабрь и январь будут сумасшедшими: синоптики рассказали, к чему готовиться

Метеорологи сообщили, что во многих регионах России в начале зимы ожидаются климатические аномалии: зима будет необычно теплой, с отклонением температуры выше нормы. Это связано с явлением Эль-Ниньо, которое проявит себя в мировом океане и повлияет на климат во всех регионах России, пишет PRIMPRESS.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха в декабре будет на 2 градуса, а в январе на 2-3 градуса выше климатической нормы. Возможны периоды оттепели, а в середине зимы может идти дождь или мокрый снег вместо обычных снегопадов.