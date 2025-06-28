Даже старые подушки начнут пахнуть свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
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Подушки играют важную роль не только в обеспечении качественного сна, но и в поддержании личной гигиены.
Со временем в них могут скапливаться:
пыль и пылевые клещи;
пот и кожный жир;
грибки, плесень и аллергены.
Отсутствие регулярной стирки может привести к кожным проблемам и заболеваниям дыхательных путей.
Подготовка к стирке:
Перед тем как приступить к стирке подушки, важно:
Проверить ярлык — на нём указаны оптимальные режимы стирки.
Зашить повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя.
Очистить подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки.
При наличии загрязнений использовать пятновыводитель.
Рекомендации по стирке подушек с разными наполнителями:
Синтетические подушки (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C, режим для синтетики.
Пуховые и перьевые подушки: Деликатная стирка при температуре не более 30°C, с мягким отжимом, или стирка вручную.
Выбор моющих средств:
Используйте жидкое средство для деликатных тканей, которое не повреждает структуру наполнителя. Избегайте отбеливателей и кондиционеров.
Полоскание и отжим:
Не забывайте о дополнительном полоскание, чтобы избежать остатков моющих средств, вызывающих аллергию. Отжимайте подушки на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.
Сушка подушек:
Подушки следует сушить в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно их переворачивая. В сушильной машине используйте деликатный режим с низкой температурой.
Как часто стирать подушки?
Синтетические подушки — раз в 3-4 месяца.
Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
Наволочки — каждую неделю.
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