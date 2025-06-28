Даже старые подушки начнут пахнуть свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки играют важную роль не только в обеспечении качественного сна, но и в поддержании личной гигиены.

Со временем в них могут скапливаться:

пыль и пылевые клещи;

пот и кожный жир;

грибки, плесень и аллергены.

Отсутствие регулярной стирки может привести к кожным проблемам и заболеваниям дыхательных путей.

Подготовка к стирке:

Перед тем как приступить к стирке подушки, важно:

Проверить ярлык — на нём указаны оптимальные режимы стирки. Зашить повреждения на наволочке, чтобы предотвратить высыпание наполнителя. Очистить подушку от пыли с помощью пылесоса или выбивалки. При наличии загрязнений использовать пятновыводитель.

Рекомендации по стирке подушек с разными наполнителями:

Синтетические подушки (полиэстер, синтепон): Машинная стирка при температуре до 40°C, режим для синтетики.

Пуховые и перьевые подушки: Деликатная стирка при температуре не более 30°C, с мягким отжимом, или стирка вручную.

Выбор моющих средств:

Используйте жидкое средство для деликатных тканей, которое не повреждает структуру наполнителя. Избегайте отбеливателей и кондиционеров.

Полоскание и отжим:

Не забывайте о дополнительном полоскание, чтобы избежать остатков моющих средств, вызывающих аллергию. Отжимайте подушки на минимальных оборотах или вручную для натуральных наполнителей.

Сушка подушек:

Подушки следует сушить в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно их переворачивая. В сушильной машине используйте деликатный режим с низкой температурой.

Как часто стирать подушки?