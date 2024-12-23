Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Многие хозяйки стремятся приготовить котлеты, которые будут не только вкусными, но и невероятно сочными. Моя бабушка поделилась со мной секретом, который делает её котлеты особенно нежными и тающими во рту. Главный секрет — добавление в фарш тёртого сыра.

Ингредиенты:

Мясной фарш (свинина и говядина в равных пропорциях) — 1 кг

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Белый хлеб — 150 г

Молоко — 150 мл

Майонез — 2 ст. ложки

Твёрдый сыр — 150–200 г

Свежая зелень (петрушка или укроп) — 1–2 ст. ложки

Сладкая паприка — 1 ч. ложка

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Мука — 3 ст. ложки (для обваливания)

Приготовление:

Подготовка хлеба:

Поместите ломтики белого хлеба в миску и залейте молоком. Оставьте на 10 минут для размягчения.

Измельчение ингредиентов:

В блендере измельчите репчатый лук и зубчик чеснока.

Добавьте размоченный и отжатый хлеб, измельчите до получения однородной массы.

Смешивание фарша:

В большой миске соедините мясной фарш, измельчённую смесь лука, чеснока и хлеба.

Добавьте мелко нарезанную свежую зелень и майонез.

Приправьте солью, чёрным перцем и сладкой паприкой по вкусу.

Введите тёртый на крупной тёрке твёрдый сыр — именно он придаст котлетам особую сочность и нежность.

Тщательно перемешайте фарш до однородного состояния.

Формирование и жарка котлет:

Сформируйте из фарша котлеты желаемого размера.

Обваляйте каждую котлету в муке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

По желанию, в конце жарки можно добавить немного воды в сковороду и накрыть крышкой, чтобы котлеты пропарились и стали ещё более сочными.

Полезные советы:

Выбор сыра: используйте качественный твёрдый сыр с выраженным вкусом, например, чеддер или пармезан, чтобы усилить аромат котлет.

Дополнительная сочность: для ещё большей нежности можно добавить в фарш немного тёртого сырого картофеля или сливочного масла.

Альтернативы майонезу: если вы предпочитаете избегать майонеза, замените его сметаной или натуральным йогуртом — это придаст котлетам лёгкую кислинку и мягкость.

Подача: подавайте котлеты с картофельным пюре, свежими овощами или лёгким салатом для полноценного и сбалансированного обеда.

Следуя этому рецепту, вы получите котлеты, которые будут буквально таять во рту, радуя вас и ваших близких своим непревзойдённым вкусом и сочностью.

