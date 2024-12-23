Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так
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Многие хозяйки стремятся приготовить котлеты, которые будут не только вкусными, но и невероятно сочными. Моя бабушка поделилась со мной секретом, который делает её котлеты особенно нежными и тающими во рту. Главный секрет — добавление в фарш тёртого сыра.
Ингредиенты:
- Мясной фарш (свинина и говядина в равных пропорциях) — 1 кг
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Белый хлеб — 150 г
- Молоко — 150 мл
- Майонез — 2 ст. ложки
- Твёрдый сыр — 150–200 г
- Свежая зелень (петрушка или укроп) — 1–2 ст. ложки
- Сладкая паприка — 1 ч. ложка
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
- Мука — 3 ст. ложки (для обваливания)
Приготовление:
- Подготовка хлеба:
Поместите ломтики белого хлеба в миску и залейте молоком. Оставьте на 10 минут для размягчения.
- Измельчение ингредиентов:
В блендере измельчите репчатый лук и зубчик чеснока.
Добавьте размоченный и отжатый хлеб, измельчите до получения однородной массы.
- Смешивание фарша:
В большой миске соедините мясной фарш, измельчённую смесь лука, чеснока и хлеба.
Добавьте мелко нарезанную свежую зелень и майонез.
Приправьте солью, чёрным перцем и сладкой паприкой по вкусу.
Введите тёртый на крупной тёрке твёрдый сыр — именно он придаст котлетам особую сочность и нежность.
Тщательно перемешайте фарш до однородного состояния.
- Формирование и жарка котлет:
Сформируйте из фарша котлеты желаемого размера.
Обваляйте каждую котлету в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
По желанию, в конце жарки можно добавить немного воды в сковороду и накрыть крышкой, чтобы котлеты пропарились и стали ещё более сочными.
Полезные советы:
- Выбор сыра: используйте качественный твёрдый сыр с выраженным вкусом, например, чеддер или пармезан, чтобы усилить аромат котлет.
- Дополнительная сочность: для ещё большей нежности можно добавить в фарш немного тёртого сырого картофеля или сливочного масла.
- Альтернативы майонезу: если вы предпочитаете избегать майонеза, замените его сметаной или натуральным йогуртом — это придаст котлетам лёгкую кислинку и мягкость.
- Подача: подавайте котлеты с картофельным пюре, свежими овощами или лёгким салатом для полноценного и сбалансированного обеда.
Следуя этому рецепту, вы получите котлеты, которые будут буквально таять во рту, радуя вас и ваших близких своим непревзойдённым вкусом и сочностью.
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