Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля научила добавлять в фарш для сочности особый ингредиент: теперь готовлю только так

Котлеты — одно из самых любимых и популярных блюд на каждом столе. Однако далеко не всем удаётся приготовить их так, чтобы они были не только вкусными, но и сочными. Если ваши котлеты иногда получаются суховатыми, то у нас есть для вас идеальный рецепт.

Этот секретный ингредиент передала мне моя бабушка, и теперь я готовлю котлеты только так — результат всегда безупречный!

Почему котлеты иногда получаются сухими?

Главная причина — недостаток влаги в фарше. В процессе жарки мясо теряет сок, и, если не добавить в фарш правильные ингредиенты, котлеты теряют свою мягкость. Обычные способы улучшить текстуру включают добавление лука, хлеба, замоченного в молоке, или сметаны. Но бабушкин секретный ингредиент превосходит их всех.

Что добавить, чтобы котлеты стали сочными?

Секретный ингредиент — это обычная тёртая сырая картошка. Она не только добавляет влагу в фарш, но и делает текстуру котлет нежной и мягкой. Картофель выделяет крахмал, который помогает сохранить сок внутри котлет, даже если вы их слегка пережарите.

Рецепт сочных котлет с бабушкиным секретом

Ингредиенты:

Фарш (говядина, свинина или смешанный) — 500 г

Сырая картошка — 1 средний клубень

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Хлеб (замоченный в молоке) — 1 ломтик

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец, специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Пошаговая инструкция:

Подготовьте ингредиенты.

Картофель натрите на мелкой тёрке.

Лук мелко порубите или измельчите в блендере.

Смешайте фарш.

В глубокой миске соедините фарш, натёртую картошку, лук, размоченный хлеб и яйцо. Добавьте соль, перец и специи.

Хорошо вымешайте.

Перемешивайте фарш руками, пока он не станет однородным и слегка липким. Это поможет котлетам держать форму.

Сформируйте котлеты.

Слепите котлеты среднего размера и слегка приплюсните их, чтобы они равномерно прожарились.

Обжарьте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте котлеты на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Протушите.

Чтобы котлеты стали ещё сочнее, можно потушить их 10 минут в небольшом количестве воды или бульона под крышкой.

Почему картофель — идеальный выбор?

Естественный крахмал. Картофель помогает удерживать влагу внутри котлет.

Нежная текстура. Благодаря картофелю котлеты буквально тают во рту.

Доступность. Это простой и недорогой продукт, который всегда под рукой.

Советы для идеальных котлет

Не перебивайте фарш. Слишком долгое вымешивание может сделать текстуру слишком плотной.

Используйте правильное мясо. Для сочных котлет лучше всего подходит фарш из свинины или смешанный.

Не жалейте лука. Он тоже добавляет сочность и аромат.

Теперь вы знаете, как приготовить котлеты, которые будут таять во рту. Бабушкин секрет с добавлением сырой картошки делает это блюдо невероятно сочным и вкусным. Попробуйте этот рецепт, и ваши котлеты станут настоящим кулинарным шедевром, который понравится всей семье.