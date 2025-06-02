Что с чем сажать на огороде: выбираем самое благоприятное соседство для различных культур
gosuslugi.ru
Хороший урожай зависит не только от ухода и агротехники, но и от правильного соседства растений. Совмещённые посадки — популярный метод, который помогает повысить урожайность, защитить растения от вредителей и улучшить состояние почвы.
Сегодня разберём, какие овощи сочетаются друг с другом, а какие лучше сажать отдельно.
Основные принципы совместимости овощных культур
Разные семейства растений — меньше конкуренции за питательные вещества и меньше общих вредителей.
Разная скорость роста и время созревания — растения не мешают друг другу.
Растения-компаньоны защищают основную культуру от вредителей и болезней.
Различное расположение корней — позволяет эффективно использовать почву, высаживая несколько культур на одном участке.
Совместимость популярных овощей: с кем дружить, а с кем — нет
Томат
Хорошие соседи: петрушка, лук, болгарский перец, капуста, зелень, редька, морковь, редис
Нежелательные: картофель, горох, кольраби, высокорослые растения, укроп
Огурцы
Хорошие соседи: бобовые, календула, луковые культуры, шпинат, кукуруза, баклажан
Нежелательные: ароматные травы, картофель, томаты
Морковь
Хорошие соседи: шалфей, лук, томат, бобовые, петрушка, сельдерей, салат, свёкла
Нежелательные: мангольд, анис, капуста, укроп
Картофель
Хорошие соседи: большинство овощей, кроме капусты, огурцов, томатов и лука
Капуста белокочанная
Хорошие соседи: лук, чеснок, картофель, огурцы, редис, сельдерей, укроп, салат, астра, календула
Нежелательные: фасоль, томаты, земляника, морковь
Свёкла
Хорошие соседи: огурцы, лук, чеснок, салат, капуста, фасоль, картофель
Нежелательные: горчица, кукуруза
Перец сладкий
Хорошие соседи: лук, морковь, душица, базилик, бархатцы
Нежелательные: отсутствуют
Баклажан
Хорошие соседи: лук, зелень, фасоль, перец
Нежелательные: горох, фенхель
Лук репчатый
Хорошие соседи: огурцы, томаты, свёкла, морковь, салат
Нежелательные: бобовые, капуста, редис, редька
Правильное соседство овощей на грядке помогает избежать болезней, уменьшить вред от насекомых и увеличить урожайность. Планируйте посадки с учётом совместимости культур и используйте компаньонов для защиты и поддержки основных растений.
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