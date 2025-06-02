Что с чем сажать на огороде: выбираем самое благоприятное соседство для различных культур

Хороший урожай зависит не только от ухода и агротехники, но и от правильного соседства растений. Совмещённые посадки — популярный метод, который помогает повысить урожайность, защитить растения от вредителей и улучшить состояние почвы.

Сегодня разберём, какие овощи сочетаются друг с другом, а какие лучше сажать отдельно.

Основные принципы совместимости овощных культур

Разные семейства растений — меньше конкуренции за питательные вещества и меньше общих вредителей.

Разная скорость роста и время созревания — растения не мешают друг другу.

Растения-компаньоны защищают основную культуру от вредителей и болезней.

Различное расположение корней — позволяет эффективно использовать почву, высаживая несколько культур на одном участке.

Совместимость популярных овощей: с кем дружить, а с кем — нет

Томат

Хорошие соседи: петрушка, лук, болгарский перец, капуста, зелень, редька, морковь, редис

Нежелательные: картофель, горох, кольраби, высокорослые растения, укроп

Огурцы

Хорошие соседи: бобовые, календула, луковые культуры, шпинат, кукуруза, баклажан

Нежелательные: ароматные травы, картофель, томаты

Морковь

Хорошие соседи: шалфей, лук, томат, бобовые, петрушка, сельдерей, салат, свёкла

Нежелательные: мангольд, анис, капуста, укроп

Картофель

Хорошие соседи: большинство овощей, кроме капусты, огурцов, томатов и лука

Капуста белокочанная

Хорошие соседи: лук, чеснок, картофель, огурцы, редис, сельдерей, укроп, салат, астра, календула

Нежелательные: фасоль, томаты, земляника, морковь

Свёкла

Хорошие соседи: огурцы, лук, чеснок, салат, капуста, фасоль, картофель

Нежелательные: горчица, кукуруза

Перец сладкий

Хорошие соседи: лук, морковь, душица, базилик, бархатцы

Нежелательные: отсутствуют

Баклажан

Хорошие соседи: лук, зелень, фасоль, перец

Нежелательные: горох, фенхель

Лук репчатый

Хорошие соседи: огурцы, томаты, свёкла, морковь, салат

Нежелательные: бобовые, капуста, редис, редька

Правильное соседство овощей на грядке помогает избежать болезней, уменьшить вред от насекомых и увеличить урожайность. Планируйте посадки с учётом совместимости культур и используйте компаньонов для защиты и поддержки основных растений.

