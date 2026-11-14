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Какие фрукты поставить на Новый год 2027 для привлечения удачи: мандарины, гранаты и не только

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Какие фрукты считаются символами богатства, сча...

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Фрукты на новогоднем столе выполняют не только роль десерта. Во многих странах с ними связаны праздничные традиции и поверья, которые передаются из поколения в поколение.

Особое значение придают мандаринам, апельсинам, гранатам и винограду. Каждый из этих плодов имеет собственную символику.

Почему мандарины связывают с богатством

В Китае мандарины и апельсины считаются символами удачи и процветания. Их часто дарят во время празднования китайского Нового года.

Популярность цитрусовых объясняется не только золотистым цветом, но и языковыми ассоциациями, связанными с благополучием.

На праздничном столе мандарины можно разместить в красивой вазе или использовать для оформления фруктовой композиции.

Что символизирует гранат

Гранат во многих культурах связывают с плодородием, изобилием и семейным счастьем. Его многочисленные зерна стали символом достатка и продолжения рода.

В Греции существует новогодняя традиция разбивать гранат у входа в дом. Считается, что рассыпавшиеся зерна символизируют удачу.

Для домашнего застолья можно просто подать очищенные зерна граната в небольшой чаше или добавить их в салат.

Зачем съедают 12 виноградин

Одна из самых известных новогодних традиций существует в Испании. Там под удары часов принято съедать 12 виноградин — по одной на каждый месяц будущего года.

Считается, что соблюдение этого обычая символически помогает привлечь удачу на весь год.

Для праздничного стола лучше выбирать виноград без косточек. Маленьким детям целые виноградины давать нельзя из-за риска удушья: ягоды необходимо разрезать вдоль на небольшие части.

Все эти традиции можно использовать для создания праздничного настроения, однако их значение остается символическим.

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