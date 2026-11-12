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Какой маникюр сделать на Новый год 2027: оттенки, которые связывают с удачей и достатком

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Идеи новогоднего маникюра 2027 года: праздничны...

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Подготовка к Новому году часто начинается с выбора платья, украшений и прически. Однако праздничный маникюр способен стать не менее заметной частью образа. В преддверии 2027 года особое внимание можно уделить теплым оттенкам, которые в популярных поверьях связывают с символом Огненной Козы.

Одним из наиболее выразительных вариантов остается красный маникюр. Для новогодней ночи подойдут как классический алый, так и более глубокие оттенки — вишневый, гранатовый и бордовый.

Тем, кто предпочитает праздничный блеск, стоит присмотреться к золотистому дизайну. Это может быть однотонное покрытие, тонкие металлические полоски или небольшие блестящие элементы на нескольких ногтях.

Еще один вариант — маникюр цвета шампанского. Нежная бежевая основа с деликатным сиянием хорошо сочетается практически с любой праздничной одеждой.

Для любителей необычного дизайна подойдет сочетание терракотового и медного оттенков. Такой маникюр выглядит выразительно даже без рисунков и дополнительных украшений. Необязательно делать длинные ногти или использовать сложный декор. Короткий маникюр с аккуратным покрытием может смотреться не менее празднично.

В народных и современных эзотерических рекомендациях красные и золотистые оттенки иногда связывают с удачей и достатком. Однако подобная символика не влияет на финансовое благополучие и остается лишь частью праздничных традиций.

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