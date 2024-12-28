Цены на квартиры окажутся ниже, как в 2018 году: знатоки поделились своими ожиданиями, что произойдет

2024 год ознаменовался крупными перемещениями на рынке недвижимости России, обусловленными скачком ипотечных ставок до рекордных значений и увеличением требований к первоначальным взносам.

Эти меры, направленные на стабилизацию экономики, вызвали значительное сокращение количества сделок, что особенно затронуло вторичный рынок.

Ипотечные ставки и их воздействие

Ипотечные ставки достигли нового максимума в 2024 году: 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного рынка. Это событие стало ответом на растущие экономические вызовы, с которыми сталкивается страна.

По словам финансового аналитика Елены Макаровой, хотя краткосрочные последствия весьма ощутимы, долгосрочно такие изменения могут способствовать стабилизации и восстановлению рынка.

Перспективы рынка в свете новой политики

Глобальный анализ и исторический опыт предполагают, что кризисные явления на рынке недвижимости могут стать катализаторами для будущих экономических подъемов. С начала 2024 года наблюдается снижение цен на жилье, что временно стимулировало рыночную активность.

Однако, по мнению Артема Иванова, эксперта по недвижимости, возможно дальнейшее углубление спада.

Новации в технологической сфере и адаптация рынка

В ответ на вызовы рынка, участники стремятся к адаптации через технологические инновации. Внедрение искусственного интеллекта и блокчейн технологий начинает играть ключевую роль в оптимизации сделок и улучшении прозрачности ценообразования, по словам технологического эксперта Дмитрия Петрова.

Период 2024 года вносит серьезные коррективы в функционирование российского рынка недвижимости, предоставляя как сложные испытания, так и новые возможности для всех его участников. Радикальные изменения ипотечных условий влияют на все аспекты рынка, от покупательской активности до инвестиционных стратегий, предоставляя уникальный шанс для дальнейшей адаптации и роста.