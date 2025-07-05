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Физики предложили новую теорию квантовой гравитации

Физики предлагают "плоскую" квантовую гравитацию

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Группа физиков из Университета Аалто в Финляндии представила новую теорию гравитации, опубликованную в журнале Reports on Progress in Physics, которая оспаривает традиционное представление о гравитации как искривлении пространства-времени, как это изложено в общей теории относительности Эйнштейна. В их модели гравитация рассматривается как калибровочная теория с четырьмя U(1)-симметриями, аналогичными тем, что используются для описания электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий. Это нововведение помогает избежать бесконечностей, которые возникают при попытке объединить квантовую механику с гравитацией.

Новая модель, названная «унифицированной гравитацией», вводит «поле размерности пространства-времени», которое связывает внутренние симметрии стандартной модели частиц с общей теорией относительности. Это поле взаимодействует с другими полями через симметрии U(1), позволяя создать квантовую структуру гравитации без необходимости искажать пространство-время. Исследования показали, что подход может решить проблемы бесконечностей, встречающиеся в других теориях квантовой гравитации.

Тем не менее, несмотря на многообещающие результаты, теория еще не подтверждена наблюдениями, и ее совместимость с общей теорией относительности и стандартной моделью частиц в экстремальных условиях остается неопределенной. Работа является гипотетическим шагом к созданию теории всего, которая объединяет все фундаментальные силы природы, однако требует дальнейших исследований и проверок.

Источник: kazanonline24.ru

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