Цены на квартиры обрушатся до уровня 2018 года: эксперты больше не скрывают, что произойдет

С начала 2024 года российский сектор недвижимости оказался перед лицом значительных трудностей, обусловленных стремительными изменениями в политике ипотечного кредитования. Резкое увеличение процентных ставок и более строгие условия кредитования привели к сокращению доступности жилья, что вызвало резкое уменьшение интереса покупателей.

К концу января 2024 года, процентные ставки для покупки новостроек увеличились до 16,7%, а для вторичного рынка — до 16,9%. Увеличение минимального первоначального взноса до 30% к концу предыдущего года также способствовало замедлению покупательской активности, снизив её на 20-26% в зависимости от сегмента рынка.

Наблюдаемое в феврале понижение стоимости жилья на 10% лишь подтвердило тенденцию уменьшения спроса. По мере весны, с уменьшением интереса к покупкам, продавцы стали более активно снижать цены, что временно активизировало рынок.

Тем не менее, эта временная активизация рынка скрывает за собой более глубокие долгосрочные проблемы. Прогнозы указывают на возможное снижение цен до 50% к концу текущего года из-за долгосрочного воздействия жестких условий кредитования и ослабленного спроса.

Ожидается, что в первом квартале продолжится тенденция к сокращению спроса на 10-20%, затрагивающая как первичный, так и вторичный рынки. Обстановка на российском рынке недвижимости в 2024 году оценивается как проблематичная, с доминирующими факторами, приводящими к дальнейшему снижению цен и замедлению объемов сделок.

Важнейшими факторами, определяющими текущее положение вещей, являются повышение процентных ставок, увеличение первоначальных взносов, падение покупательской мощи и ограниченная доступность ипотечных кредитов, что в совокупности формирует новую экономическую реальность для сектора недвижимости.