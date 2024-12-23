Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Цены на квартиры обрушатся до уровня 2018 года: эксперты больше не скрывают, что произойдет

С начала 2024 года российский сектор недвижимос...

totook.ru

Подписаться в Telegram

С начала 2024 года российский сектор недвижимости оказался перед лицом значительных трудностей, обусловленных стремительными изменениями в политике ипотечного кредитования. Резкое увеличение процентных ставок и более строгие условия кредитования привели к сокращению доступности жилья, что вызвало резкое уменьшение интереса покупателей.

К концу января 2024 года, процентные ставки для покупки новостроек увеличились до 16,7%, а для вторичного рынка — до 16,9%. Увеличение минимального первоначального взноса до 30% к концу предыдущего года также способствовало замедлению покупательской активности, снизив её на 20-26% в зависимости от сегмента рынка.

Наблюдаемое в феврале понижение стоимости жилья на 10% лишь подтвердило тенденцию уменьшения спроса. По мере весны, с уменьшением интереса к покупкам, продавцы стали более активно снижать цены, что временно активизировало рынок.

Тем не менее, эта временная активизация рынка скрывает за собой более глубокие долгосрочные проблемы. Прогнозы указывают на возможное снижение цен до 50% к концу текущего года из-за долгосрочного воздействия жестких условий кредитования и ослабленного спроса.

Ожидается, что в первом квартале продолжится тенденция к сокращению спроса на 10-20%, затрагивающая как первичный, так и вторичный рынки. Обстановка на российском рынке недвижимости в 2024 году оценивается как проблематичная, с доминирующими факторами, приводящими к дальнейшему снижению цен и замедлению объемов сделок.

Важнейшими факторами, определяющими текущее положение вещей, являются повышение процентных ставок, увеличение первоначальных взносов, падение покупательской мощи и ограниченная доступность ипотечных кредитов, что в совокупности формирует новую экономическую реальность для сектора недвижимости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атака дронов на Казань: БПЛА попали по жилым домам

Новости Татарстана

день назад

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

как в москве вызвать службу протравить весь дом от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

Новости России

2 дня назад

ВТБ: ставки по вкладам достигли своего пика

обслуживание уаз патриот в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

Новости Казани

день назад

Минобороны отчитались о 6 сбитых БПЛА над Казанью

Новости Казани

день назад

Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

Новости Казани

18 часов назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани
Новости Казани
день назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА

Эти зоны и временные периоды определяются совме...

Новости Казани

17 часов назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Новости Татарстана

17 часов назад

Хурамшина в Татарстане рассказала о проблемах современных бабушек

Новости Татарстана

18 часов назад

Родители стали чаще называть детей старинными татарскими именами

Новости Казани

18 часов назад

В Казани во время атаки БПЛА полицейские сбили один из них
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Казани

19 часов назад

В Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд

Новости Татарстана

20 часов назад

План по строительству недвижимости в Татарстане перевыполнили на 4%

Новости Казани

22 часа назад

Казанские власти объяснили взрыв ликвидацией остатков БПЛА
Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с ...
Новости России
4 дня назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX