Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Подписаться на Дзен.канал

Сейсмологи по всему миру зафиксировали необычное явление — медленные равномерные колебания, продолжавшиеся целых девять суток. Каждая серия длилась ровно 92 секунды и ощущалась повсеместно — от Арктики до Антарктиды.

Специалисты назвали это «неопознанным сейсмическим объектом», поскольку такие ритмичные сигналы не свойственны ни землетрясениям, ни вулканической активности.

По данным исследователей, причиной может быть отражение морских волн от берегов континентов, происходящее каждые 1,5 минуты. Однако ключевым фактором они считают таяние вечной мерзлоты на фоне глобального потепления — это усиливает сейсмическую активность и другие природные процессы.

Учёные продолжают мониторинг, так как подобные сигналы могут стать предвестниками новых климатических катаклизмов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

плесень в холодильнике

Новости Татарстана

11 часов назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

сколько стоит кремация собаки в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

10 часов назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

В Казани экстренно сел самолет из-за 72-летнего пассажира
Новости Казани
5 часов назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

Новости Казани

18 минут назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Не у нас

23 минуты назад

Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Не у нас

23 минуты назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Казани

3 часа назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Новости Казани

5 часов назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Новости Татарстана

5 часов назад

Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Не у нас

8 часов назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего
Не был там – значит не знаешь Казань: делимся п...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города