Сейсмологи по всему миру зафиксировали необычное явление — медленные равномерные колебания, продолжавшиеся целых девять суток. Каждая серия длилась ровно 92 секунды и ощущалась повсеместно — от Арктики до Антарктиды.

Специалисты назвали это «неопознанным сейсмическим объектом», поскольку такие ритмичные сигналы не свойственны ни землетрясениям, ни вулканической активности.

По данным исследователей, причиной может быть отражение морских волн от берегов континентов, происходящее каждые 1,5 минуты. Однако ключевым фактором они считают таяние вечной мерзлоты на фоне глобального потепления — это усиливает сейсмическую активность и другие природные процессы.

Учёные продолжают мониторинг, так как подобные сигналы могут стать предвестниками новых климатических катаклизмов.