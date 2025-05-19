«Амкар Пермь» вышел в лидеры после победы над «Соколом» в Казани

После уверенной победы 3:0 в Казани над «Соколом» команда «Амкар Пермь» единолично возглавила турнирную таблицу группового турнира дивизиона «Б» Второй лиги. Пермяки опережают ближайших соперников на два очка.

Голы в составе «Амкара» забили Мырзаков, Котик и Зуев. Матч прошёл на стадионе «Трудовые резервы» в присутствии 346 зрителей.

В споре бомбардиров группы 4 с пятью мячами лидируют Артем Котик и Илья Юрченко из «Химика», который в прошлом сезоне играл за «Амкар».

Следующий матч «Амкара» пройдёт 25 мая — соперник «Крылья Советов – 2» из Самары.