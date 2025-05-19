За неделю в Татарстане цены на продукты выросли на 10%

С 5 по 12 мая в Татарстане наблюдается резкий рост цен на продукты питания — в среднем на 10%, сообщает Татарстанстат.

Наибольшее подорожание коснулось овощей: лук подорожал до 70,5 рубля за килограмм (+6,4 рубля), свекла — до 65,5 рубля (+5 рублей), морковь — до 54,6 рубля (+4 рубля). Также выросли цены на белокочанную капусту (до 68,9 рубля) и картофель (до 79,2 рубля).

Мясные продукты также подорожали: свинина стоит теперь 350 рублей за килограмм, курица — более 188 рублей, сосиски и сардельки — 455 рублей. Гречка поднялась в цене до более 50 рублей за килограмм.

В то же время огурцы подешевели на 10% — до 141,9 рубля, а помидоры — на 4%, до 234 рублей. Немного снизились цены на молочные продукты, яйца, полукопченую колбасу и печенье — менее чем на 1%.