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Жительнице Татарстана грозит срок за контрабанду табака из США

В аэропорту Казани задержали женщину с крупной ...

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35-летняя жительница Татарстана попыталась провезти в Казань дорогостоящие табачные изделия из США, минуя декларирование. На таможне в казанском аэропорту она прошла через «зеленый коридор», но сотрудники выявили крупную партию нелегального товара — на сумму более 613 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни, в багаже женщины оказались табачные изделия, объем которых значительно превышал допустимую норму для личного пользования.

По закону можно ввозить не более 200 сигарет, 50 сигар, 0,25 кг табака или 250 г жидкости для электронных сигарет. Все, что сверх этого — уже нарушение. Экспертиза подтвердила, что ввоз был не просто избыточным, а подпадает под статью о контрабанде.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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