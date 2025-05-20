Жительнице Татарстана грозит срок за контрабанду табака из США
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35-летняя жительница Татарстана попыталась провезти в Казань дорогостоящие табачные изделия из США, минуя декларирование. На таможне в казанском аэропорту она прошла через «зеленый коридор», но сотрудники выявили крупную партию нелегального товара — на сумму более 613 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни, в багаже женщины оказались табачные изделия, объем которых значительно превышал допустимую норму для личного пользования.
По закону можно ввозить не более 200 сигарет, 50 сигар, 0,25 кг табака или 250 г жидкости для электронных сигарет. Все, что сверх этого — уже нарушение. Экспертиза подтвердила, что ввоз был не просто избыточным, а подпадает под статью о контрабанде.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
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