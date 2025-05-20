Клиенты Домклик в апреле заключили рекордное число сделок без использования ипотеки в сегменте загородной недвижимости

В апреле Сбер провел 5,1 тыс. сделок без использования ипотеки на покупку загородной недвижимости (земельных участков и домов), что на 13% превысило показатели апреля 2024 и стало наибольшим значением за последний год.

Аналитики Домклик также отметили, что за неполные пять месяцев 2025 года (с января по середину мая) Сбер провел более 18 тыс. неипотечных сделок на покупку загородной недвижимости. Средний чек такой сделки по России составил 4 млн рублей для жилых помещений и 1,8 млн – для нежилых.

При этом чаще всего клиенты приобретали за собственные средства земельные участки, доля таких сделок в общем количестве составила 75,5%, в то время как жилая загородная недвижимость занимает 23,5%. Еще 1% пришелся на покупку нежилых загородных объектов.

В число регионов-лидеров по числу сделок за собственные средства на приобретение загородной недвижимости вошли Москва (18,2% сделок от общего количества), Московская область (16,3%), Санкт-Петербург (7,3%), а также Краснодарский край (5,5%) и Свердловская область (3,5%).

Объём предложения на рынке загородного жилья вырос. По данным Домклик, с января по апрель 2025 года на витрине Домклик находится около 733,3 тыс. объявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как оформить сделку без ипотеки в Домклик?

Быстро и удобно оформить сделку за свои средства можно с Домклик, менеджеры помогут на каждом этапе:

Проверят недвижимость на юридическую чистоту. Если критичных рисков не найдено, по итогам проверки клиент получит сертификат гарантии и сможет быть уверен в безопасности предстоящей сделки. Даже если сделку впоследствии оспорят. Домклик будет защищать клиента в суде и возместит стоимость недвижимости в случае утраты прав на неё.

Подготовят документы к сделке: составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку, учитывая вашу ситуацию, требование законодательства и практику Росреестра.

Помогут зарегистрировать переход права собственности и безопасно перевести деньги продавцу.

Оформить сделку без ипотеки можно в офисах Сбера и Домклик по всей России. Записаться на сделку можно онлайн.