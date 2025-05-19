Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

В июне жители Татарстана смогут отдохнуть дважды подряд. Первые длинные выходные с 6 по 8 июня связаны с празднованием Курбан-байрама. Вторые — с Днём России и переносом дополнительного выходного на 13 июня.

Работодателям важно учесть, что зарплату в эти периоды выплатят заранее. Если обычно зарплата приходит 6, 7 или 8 июня, то в июне её начислят 5 июня — согласно Трудовому кодексу РФ. Для тех, кто получает оплату 12–15 июня, выплаты сделают 11 июня.