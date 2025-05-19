16 мая в Казани случилась премьера, которую трудно назвать просто гастрономической. Это был почти спектакль: со светом, огнём, экскурсией, героями и замыслом. Ресторан “Горыныч” — проект московского альянса White Rabbit Family — впервые распахнул двери для казанцев. Но даже до первых заказов из меню тут заговорили о смыслах.

Хлеб здесь пекут на дикой закваске, а котлеты жарят на открытом огне. Интерьер — словно ожившая графика Билибина, а под потолком — символы из татарских украшений. Каждая деталь встроена в идею: сделать не просто точку общепита, а пространство ритуального пиршества, места сбора «своих».

Редакция ProKazan побывала на открытии, прошлась по залам и расспросила тех, кто вложил в “Горыныча” больше, чем деньги. Почему Казань стала частью этой истории и как московский проект решил вписаться в местный контекст — рассказываем в репортаже.

Концепция ресторана: огонь, архетип мага и новая роскошь

— Это не про котлеты на гриле. Это про ритуал, — объяснял основатель проекта «Горыныч» Борис Зарьков, стоя перед собравшимися в центре зала. В руках — микрофон, за спиной — камин, а вокруг — десятки журналистов и гостей, которые будто попали не в ресторан, а на реконструкцию древнего обряда.

Главная идея «Горыныча» — огонь. Не как способ приготовления, а как символ. Здесь не делают пафоса из подачи, но превращают еду в переживание. Огонь пылает в печи, где пекут хлеб на дикой закваске, он освещает зал, где стоит массивный латунный стол, он чувствуется даже в ритме — вечерняя музыка здесь звучит с ритуальной точностью 100–110 ударов в минуту, напоминая шаманский бит.

— Старая роскошь — это яхты, машины, клубы. Новая роскошь — это впечатления. То, что ты можешь прочувствовать, а не показать. Люди не хотят доказывать, что у них есть деньги — они хотят пережить что-то настоящее, — говорит Зарьков.

“Горыныч” — это не просто название. Это метафора: образ молодого, харизматичного героя, который как будто собран из мифов и символов. Архетип мага — так его называют создатели. Он открыт, дружелюбен, не играет в иерархии и статус, и не требует дресс-кода. Он собирает вокруг себя «своих» — креативных, свободных, разных.

— Это место не про статус, а про мышление. Ты можешь быть студентом или предпринимателем, в кедах или пиджаке — если тебе близка идея, ты здесь свой, — уточнил сооснователь концепции.

В этом смысле “Горыныч” — ресторан без барьеров. Не только в кухне, но и в аудитории. И даже интерьер — словно портал: латунь, дуб, текстиль с мотивами Уильяма Морриса, символы татарских женских украшений, расписные стены с мифическим всадником. Здесь нет случайных элементов — каждый из них работает на атмосферу: уютную, огненную, чуть сказочную.

Меню и вкусы: пламя, хлеб и четверговая соль

В «Горыныче» не соревнуются в подаче. Здесь главное — огонь. Он не просто готовит, он трансформирует вкус. Всё — от хлеба до котлет — проходит через жар.

Котлеты “Горыныч” — простое блюдо, но вкус такой, будто их жарили не на кухне, а в какой-то древней кузнице. Сочные, мясные, обволакивающие.

Хлеб — отдельная глава. Пекут его на дикой закваске, подают тёплым, с взбитым сливочным маслом и четверговой солью. Это не намазка — это ритуал. Хлеб здесь едят медленно, как будто слушают.

— У нас каждая крошка — про огонь, — говорят в команде.

В меню — и татарские локальные блюда. Это не формальность, а уважение. Некоторые блюда адаптированы к местному вкусу, но приготовлено на том же огне — горячем, живом, искреннем.

Инвестиции и гастротуризм: как “Горыныч” вписался в гастрокарту Казани

900 миллионов рублей — именно столько вложили в открытие «Горыныча» в Казани. Для ресторанного рынка города цифра почти невероятная. Но и амбиции у проекта — соответствующие.

— Планировали окупаемость за 3–4 года, но первые метрики — выше всех ожиданий, — говорит Артем Павленко — генеральный директор White Rabbit Family. Ресторан бьёт рекорды посещаемости уже в первый месяц.

Открытие прошло не без официального блеска. Поддержка от комитета по развитию туризма, присутствие чиновников, аплодисменты — всё указывало на то, что “Горыныч” стал больше, чем просто рестораном. Это — туристический маркер.

Казань давно претендует на статус гастрономической столицы. И каждый новый проект с огнём, хлебом и смыслом только укрепляет этот статус. «Горыныч» — не про региональную кухню, но он про гастрономический опыт. Про то, зачем в город едут те, кто устал от стандартных маршрутов.

Теперь на гастрокарте Казани — ещё одна точка. Громкая, дымная и определённо не проходная.

И если бы не финальный аккорд — посещение журналиста можно было бы назвать идеальным. Атмосфера, подача, концепция — всё работало на «вау»-эффект. Но в сказках пир завершается песнями и проводами, а не торопливым «досвидания» у двери.

Из-за сдвинутого тайминга гости — в том числе и журналисты — не попали ни на мастер-классы, ни на часть заявленной программы. А уход напомнил скорее сцену из волшебного реализма:

— До свидания. Хлеб отправим в редакцию. Дверь — там.

Понимаем: готовились к важному визиту. Ожидали мэра. Но ощущение, что тебя, вроде бы и вежливо, но достаточно чётко попросили на выход — слегка сбило настрой. Волшебство, созданное огнём, камином и хлебом, растворилось чуть раньше, чем хотелось бы.

Можно подытожить: «Горыныч» — гастрономическое явление, тщательно продуманное от света в лампах до каждой позиции в меню. Здесь еда превращается в ритуал, а интерьер — в декорации к современному мифу. Это место, где хочется остановиться, перевести дух и просто быть — среди дыма, деревянных столов и людей, которые верят, что новая роскошь — это впечатления.