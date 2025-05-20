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· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые поставили под сомнение пользую спорта для долголетия

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Физическая активность полезна, но не гарантирует долголетие сама по себе — к такому выводу пришли шведские учёные, проанализировав данные более 1 миллиона мужчин, прошедших медосмотр в 18 лет. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.

Ранее считалось, что выносливость напрямую связана с продолжительностью жизни. Новые данные подтвердили: у более спортивных юношей действительно был ниже риск смерти — как от заболеваний, так и от несчастных случаев. Но исследователи решили пойти глубже и сравнили родных братьев, чтобы исключить влияние генетики и среды.

Оказалось, что уровень образования, привычки и доход семьи играют не менее важную роль, чем физическая форма. Это поставило под сомнение прежние оценки пользы школьных программ по улучшению физподготовки.

Учёные подчёркивают: заниматься спортом нужно, но делать ставку только на физическую активность — недостаточно. Здоровье — это комплексная работа, включающая социальные и когнитивные факторы.

К слову, в марте 2025 года учёные заявили: беглость речи тоже может предсказывать долголетие и отражать замедленное старение организма.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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