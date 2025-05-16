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Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн

В Татарстане стартовал проект ZamaCode — беспла...

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При поддержке Министерства цифрового развития РТ в республике запустили ZamaCode — республиканский турнир по программированию для подростков от 12 до 17 лет. Проект охватывает все районы, а особый акцент делает на школьниках из сельской местности, где современные IT-навыки всё ещё остаются недоступной роскошью.

По словам автора идеи, общественного деятеля Азиза Замалиева, цель — в равных возможностях.
«Цифровая грамотность — это не бонус, а базовая потребность. Мы хотим, чтобы подростки из деревень стартовали на равных с ребятами из городов», — объясняет он.

Азиз Замалиев руководитель проекта ZamaCode

Турнир начинается с дистанционного этапа. Подростки будут учиться онлайн, выполнять задания и прокачивать навыки на образовательной платформе. Участников, показавших лучшие результаты, пригласят на очные соревнования по программированию. Эти турниры пройдут во всех муниципальных районах Татарстана, с особым вниманием к отдалённым территориям. Среди 20 победителей онлайн-этапа выберут сильнейших — тех, кто действительно готов к цифровому будущему.

Главную поддержку участникам окажут школьные наставники — педагоги, которые будут рядом с ребятами на всём пути: от первого логического блока до финального теста.
Это не просто конкурс — это возможность попробовать себя в IT и увидеть, что технологии открыты каждому.

ZamaCode — пример того, как можно говорить о цифровом развитии в регионах не лозунгами, а делом. Вместо локальных проектов в городах — работа, охватывающая всю республику. И это уже не инициатива, а ответ на реальный запрос времени.

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