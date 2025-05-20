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В Татарстане предложили восстановить соцподдержку ветеранам труда

В Татарстане могут вернуть важные льготы ветера...

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В Татарстане могут вернуть важные льготы ветеранам труда, которых ранее лишили социальной поддержки. Соответствующий законопроект внес в Госсовет депутат Руслан Юсупов. Документ направлен на восстановление доступа граждан, имеющих звание «Ветеран труда», к мерам соцподдержки, которые были ограничены в 2015 году.

Тогда льготы отменили для тех, чей доход превышал 20 тысяч рублей в месяц. Ветераны потеряли право на субсидии по оплате ЖКХ, бесплатное зубо- и слухопротезирование. Но с тех пор многое изменилось: пенсии выросли, как и цены. По данным Росстата, средняя пенсия в России достигла 20,7 тыс. рублей, а страховая по старости — 22,5 тыс. рублей. Это значит, что многие пенсионеры технически превышают установленный лимит, но по факту не стали жить богаче.

Власти республики также сообщают, что с начала 2025 года в регионе заключено 1,8 тыс. социальных контрактов на сумму свыше 306 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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