Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо
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История, которую до сих пор обсуждают в узких кругах, началась в 2008 году, когда международная научная экспедиция в Антарктиде сделала поразительное открытие. Глубоко в ледяной толще исследователи обнаружили каменный саркофаг, покрытый неизвестными символами.
Внутри находилась фигура женщины, будто высеченная из камня. Её безупречно гладкая кожа, лицо без признаков старения и пугающе спокойное выражение приводили в замешательство даже самых хладнокровных учёных. Всё выглядело так, словно время не имело над ней власти.
Один из участников экспедиции призывал оставить находку в покое. Но любопытство оказалось сильнее. Как только саркофаг открыли — лёд начал трескаться, по помещению пронёсся ледяной порыв, и вдруг... женщина открыла глаза.
Присутствующие оказались парализованы, а в их сознании раздалась фраза, прозвучавшая без слов:
«Вы жалкие существа» — осудила их незнакомка, а затем удалилась, оставив за собой только холод и ужас.
Кем была эта таинственная фигура?
- Представительницей древней цивилизации?
- Или гостьей из глубин космоса?
Учёные так и не нашли объяснения. Но ясно одно: Антарктида хранит тайны, которые могут перевернуть всё, что мы знаем о прошлом человечества.
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