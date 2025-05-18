В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Жуткая трагедия произошла минувшей ночью в Казани на станции «Восточный парк» в микрорайоне Юдино. По словам очевидцев, неизвестный забрался на крышу вагона и получил смертельный удар током от высоковольтной контактной сети.

ЧП случилось около часа ночи. Мужчина сгорел заживо, не дождавшись помощи. Свидетели сообщают, что на крыше осталась его обувь и одежда.

Личность погибшего пока не установлена. По факту трагедии проводится проверка.