В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона
Жуткая трагедия произошла минувшей ночью в Казани на станции «Восточный парк» в микрорайоне Юдино. По словам очевидцев, неизвестный забрался на крышу вагона и получил смертельный удар током от высоковольтной контактной сети.
ЧП случилось около часа ночи. Мужчина сгорел заживо, не дождавшись помощи. Свидетели сообщают, что на крыше осталась его обувь и одежда.
Личность погибшего пока не установлена. По факту трагедии проводится проверка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец