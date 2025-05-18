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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

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Жуткая трагедия произошла минувшей ночью в Казани на станции «Восточный парк» в микрорайоне Юдино. По словам очевидцев, неизвестный забрался на крышу вагона и получил смертельный удар током от высоковольтной контактной сети.

ЧП случилось около часа ночи. Мужчина сгорел заживо, не дождавшись помощи. Свидетели сообщают, что на крыше осталась его обувь и одежда.

Личность погибшего пока не установлена. По факту трагедии проводится проверка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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