Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Актриса Ольга Блок-Миримская умерла на 71-м году жизни после борьбы с пневмонией. Последние дни женщина провела в реанимации из-за тяжелой пневмонии и боролась с болезнью восемь дней, рассказал её тесть Юрий, пишет Дзен-канал ИА Регнум.ИА РегнумИА Регнум

Похороны назначены на 21 мая, отпевание пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.

Ольга Блок-Миримская была дальней родственницей поэта Александра Блока. Детство провела в Ленинграде, затем в 1960-х — в Симферополе. Она оставила яркий след в театре и кино, многие годы работала в Московском театре под руководством Олега Табакова.

В фильмографии актрисы — 31 проект. Одной из самых запоминающихся ролей стала Шура, кузина Вики, в сериале «Моя прекрасная няня». По признанию актрисы, именно у неё Анастасия Заворотнюк «подсмотрела» мариупольский акцент для своей героини.

Другие заметные работы — роли в фильмах «Какая чудная игра», «Богиня: как я полюбила» и сериале «Апостол». В 2006 году Ольге Блок-Миримской присвоили звание народной артистки России.