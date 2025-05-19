Чтобы прочувствовать лето по-настоящему, его нужно прожить активно.

В Казани для этого есть всё: просторные набережные для утренних пробежек, парки с тенистыми аллеями для прогулок, веломаршруты, соединяющие центр с зелёными зонами. Лучше всего выходить рано утром или ближе к вечеру — когда жара отступает, а город начинает дышать глубже. Один из любимых маршрутов у активных горожан — прогулка вдоль Ленинской дамбы с видом на воду — просто посидеть, перевести дыхание и насладиться вечером.

Но не обязательно уезжать за сотни километров, чтобы почувствовать обновление — иногда достаточно выйти на крышу в удачное время и попасть на занятие, которое подойдёт именно вам.

Фитнес-клуб Maximus Progressive — место, где лето становится ближе.

Здесь можно не просто смотреть на сезон из окна, а быть частью тёплого вечера: на тренировке, в отдыхе, в спокойствии над городом. Редакция ProKazan решила разобраться, что делает это пространство особенным и почему именно сюда стоит заглянуть тем, кто ищет баланс между формой и удовольствием.

Лето на крыше: спорт, отдых и воздух

Терраса Maximus Progressive — это комфортное пространство для тренировок на свежем воздухе. Здесь установлены шезлонги, где можно отдохнуть после занятия, а также джакузи, в которых приятно расслабиться. Летом крыша клуба становится уютным местом — как для тех, кто тренируется, так и для тех, кто хочет просто выдохнуть и посмотреть на город с высоты.

Абонемент «Лучший» в Maximus Progressive Фитнес + год с нутрициологом + 12 персональных IPM-тренировок — всё, чтобы действительно добиться результата.

Сейчас — за 35 900 ₽ вместо 55 000 ₽ за год.

Адрес: Минская, 9

Телефон: 208-60-60

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Тренировки на открытом воздухе: когда спорт — это про удовольствие

Летняя программа клуба остаётся гибкой круглый год. В тёплое время часть занятий проходит на открытой террасе — это зависит от погоды и формата. Здесь проводят персональные тренировки, йогу, растяжку, функциональные классы и бокс. Особенно ценятся занятия в часы заката — когда вечернее небо, свежий воздух и спокойная атмосфера делают тренировку особенно приятной.

Когда клуб становится частью города

Команда Maximus Progressive регулярно выходит за пределы клуба: проводит уличные тренировки, участвует в городских событиях, организует зарядки для жителей. Вместе с тренерами часто появляется ростовая кукла — медведь-качок, ставший узнаваемым гостем летних мероприятий. Он помогает создать дружелюбную атмосферу и настроиться на активность.

Парк, сквер, фестивальная площадка — заниматься можно где угодно. Главное — желание.

Комфортный спорт при любой погоде

Фитнес-клуб остаётся доступным в любое время года. Неважно, что за окном — занятия проходят в комфортных залах с системой вентиляции и поддержанием температуры. Летом важно особенно внимательно относиться к себе: подбирать комфортную нагрузку, постепенно увеличивать интенсивность и соблюдать водный режим.

Если вы возвращаетесь к занятиям после перерыва — дайте телу время. Не спешите, слушайте себя. Одежда должна быть удобной, обувь — подходящей. Для йоги или растяжки пригодятся нескользящие носки или можно заниматься босиком.

И главное — прислушивайтесь к телу. Почувствовали усталость? Снизьте темп, сделайте перерыв.

Маленькие шаги — ощутимые перемены

Пусть тренировки этим летом будут не про «надо», а про «хочу». Реальные цели, комфортный темп и радость от процесса — основа устойчивой привычки.