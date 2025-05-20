В ресторанах «Тануки» глобально переработали меню, добавили японского уюта в атмосферу ресторанов и сделали акцент на эффектной традиционной подаче.

20 мая 2025 года рестораны представили обновленное меню, в котором даже знакомые хиты предстанут перед вами в неожиданном исполнении. «Тануки» переосмыслили не только рецепты, но и сервировку, чтобы каждое мгновение за столом стало особенным: шашлычки подают на мини-грилях, легендарный сет «Тануки» — на большой деревянной лодке, супы – в котелках, а чай — в традиционных японских чайниках. Из залов уходит излишний декор, а громкая музыка сменяется расслабляющими японскими мотивами, чтобы подчеркнуть атмосферу домашнего уюта и расслабления.

«Мы вернули в рестораны "Тануки" традиции японской гастрономической культуры. Это в первую очередь простота подачи, совмещенная с функциональностью. Котелки долго сохраняют тепло,

а грили добавляют шашлычкам дымный аромат и дарят гостям необычный новый опыт.

Мы концентрируем внимание на чистых и аутентичных вкусах. Например, традиционную специю фурикаке заказываем напрямую из Японии,» — рассказал концептуальный бренд-шеф «Тануки» Олег Чакрян.

В меню появилось множество авторских роллов, супов и горячего, расширился ассортимент суши и шашлычков, появились ребра с кукурузой и популярные классические салаты в авторском прочтении.

Барное меню пополнилось коктейлями на основе премиального японского алкоголя, ликерами

и хитами с азиатским акцентом, например, «Саке мохито». Также, прислушавшись к гостям, ресторан существенно снизил цены на пенное,а для гостей помладше добавили

яркие лимонады и бабл-ти.

Все новинки представлены эксклюзивно в ресторанах, приложении TanukiFamily и на сайте,

а в других сервисах доставки появятся позже.

«Мы проанализировали текущие тренды и поняли, что гостям не хватает домашнего тепла, семейности и уюта. Актуален запрос на эмоции, впечатления и взаимодействие. Ярко чувствуется потребность людей в путешествиях. На стыке этих трендов мы переосмыслили опыт гостя

в ресторанах целиком,» — поделилась директор по маркетингу «Тануки» Екатерина Рыжова. Приходите в залы ресторанов, чтобы в полном объеме ощутить культурный опыт домашней Японии.