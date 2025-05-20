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В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

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Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сообщил о новой мошеннической схеме, нацеленной на выпускников и их родителей.

По словам министра, злоумышленники создают поддельный сайт для сдачи ЕГЭ и обзванивают людей, представляясь сотрудниками Минпросвещения или экзаменационных комиссий.

Мошенники убеждают пройти регистрацию на фейковом портале, якобы необходимом для сдачи экзамена, и требуют код из СМС для авторизации. После этого они получают доступ к личным данным и аккаунтам на Госуслугах.

Хайруллин подчеркнул: сотрудники школ и ведомств никогда не запрашивают коды по телефону, а все процедуры регистрации проходят в учебных заведениях при участии родителей. Если вы получили такой звонок — немедленно прекратите разговор и свяжитесь со школой или департаментом образования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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