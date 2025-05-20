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Названы инфлюенсеры VK Fest 2025 в Казани

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Организаторы VK Fest объявили участников зоны инфлюенсеров на фестивале в Казани. Среди приглашённых — Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ, МИЛАНА НЕКРАСОВА и Гурам Амарян. Зону блогеров также представят Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв — они станут ведущими мероприятия.

Все звёзды примут участие в автограф-сессии у стенда VK Видео. Гости смогут пообщаться с любимыми блогерами и сделать фото на память.

Фестиваль VK Fest 2025 пройдёт в столице Татарстана 29 июня на площадке у Центра семьи «Казан». В программе — выступления Басты, группы «Три дня дождя», ZOLOTO, «Комната культуры», ХЛЕБ, Юлии Савичевой и Элвина Грея.

Фестиваль проводится при поддержке Республики Татарстан. Все подробности — в официальном сообществе VK Fest.

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