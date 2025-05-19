В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

В Татарстане в День России, 12 июня, планируют запустить новое мобильное приложение «Госуслуги 2.0». Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Илья Начвин на полях международного форума KazanForum.

По словам чиновника, новое приложение будет сфокусировано на решении жизненных ситуаций — от общения с госорганами до получения помощи онлайн.

Ключевые функции приложения:

Видеосвязь с сотрудниками МФЦ без визита в отделение

Уведомления о месте эвакуации автомобиля и списке необходимых документов

Интеграция с Telegram-ботом для получения консультаций

Доступ к 319 государственным и муниципальным услугам

Приложение создаётся в рамках цифровизации госуслуг и станет важным шагом для упрощения взаимодействия жителей Татарстана с органами власти.