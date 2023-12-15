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Центробанк, ФСБ и настоящий детектив: дельцы вышли на новый уровень в телефонном мошенничестве

Центробанк, ФСБ и настоящий детектив: дельцы вышли на новый уровень в телефонном мошенничестве

aprlnr.su

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Жертва телефонных мошенников поделилась удивительной и гениальной схемой обмана на крупную сумму денег всего лишь через звонки и сообщения в мессенджерах.

Злоумышленники вышли на новый уровень и научились подделывать документы Центрального Банка Российской Федерации и заговаривать россиян невероятно грамотными речами.

Гражданин РФ, проживающий во Владимирской области стал жертвой телефонных мошенников, которые очень запутанной и удивительной схемой обманули его на 1 000 000 рублей. С россиянином связывались ненастоящие сотрудники Центробанка и ФСБ, присылали ему официальные документы, усомниться в оригинальности которых было невозможно.

Злоумышленники сообщили жителю Владимирской области, что от его имени был взят кредит на 1 млн рублей в банке ВТБ, который после был переведен на спонсирование украинского режима. Мошенники заявили россиянину о том, что они прекрасно понимают, что он стал жертвой обмана, и ему необходимо помочь ФСБ и Центробанку разобраться и найти преступников, а также решить проблему с кредитом, которого он на самом деле не брал.

В связи с тем, что гражданин был обескуражен свалившимися на него официальными документами и очень убедительными речами ФСБшников и сотрудников отдела безопасности ЦБ РФ, он был просто не в состоянии подумать о сложившейся ситуации рационально, более того, мошенники просто не давали ему ни минуты покоя, названия каждую минуту и посылая большое количество сообщений и документов.

Злоумышленники предложили единственный способ решения проблемы с, как выяснилось потом, несуществующим кредитом: ему объяснили, для того чтобы отменить перевод 1 000 000 рублей на поддержку украинского режима, нужно взять еще один кредит «дубликат» и внести эти деньги в специально подготовленный Центробанком терминал для работы с такими купюрами, после этого Центробанк автоматически погасит только что взятый кредит.

Когда гражданин оформлял кредит, злоумышленники сообщали ему, что за ним ведется пристальное наблюдение через камеры банка, а такси до терминалов и отделов финансовых организаций ему оплачивали сами мошенники.

После того как россиянин взял деньги, он отправил их так, как ему рассказали мошенники, а затем поздравили его с успешным завершением операции по погашению несуществующего кредита и исчезли.

Когда гражданин осознал, что совершил ужасную ошибку, взял кредит и отправил их мошенникам, операцию по переводу денег отменять было слишком поздно, и настоящие сотрудники банка ничем помочь ему не могут.

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