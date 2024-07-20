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"Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее закупиться этим

По мнению Хазина, кризис зародится в США и быстро распространится по всему миру

u-f.ru

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Экономические турбулентности, охватывающие мировую экономику, всё чаще заставляют экспертов бить тревогу. Один из известных экономистов, Михаил Хазин, в своём выступлении на радио "Говорит Москва", предсказывает скорый экономический коллапс, который, по его словам, начнётся за рубежом и будет иметь драматические последствия для всего мира, включая стремительное падение курса доллара.

Предпосылки глобального кризиса

По мнению Хазина, кризис зародится в США и быстро распространится по всему миру, приводя к финансовым катаклизмам и полному дискредитированию американской экономической системы. В таких условиях, предрекает эксперт, люди начнут искать надёжные способы сохранения своих сбережений, а именно — "актив-убежище".

Золото как универсальное убежище

В условиях кризиса золото традиционно рассматривается как стабильный актив. Хазин утверждает, что в моменты экономической нестабильности ценность золота как никогда возрастает, что приводит к его резкому подорожанию из-за увеличения спроса и ограниченного предложения.

Рекомендации для сохранения капитала

Экономист советует россиянам и всем, кто заботится о безопасности своих активов, заблаговременно инвестировать в золото. Покупка золотых монет или слитков до начала кризиса может стать решающим фактором в сохранении и приумножении личных сбережений.

Взгляд в будущее

Как только начнутся первые признаки кризиса, стоимость золота "взлетит в небо". Те, кто прислушается к советам и сделает ставку на золото, окажутся в выигрышной позиции, в то время как остальные рискуют столкнуться с обесценением традиционных финансовых инструментов, таких как доллар.

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